EURO 2024 asist kralı Lamine Yamal oldu

15 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:28

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14 Haziran tarihinde başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Temmuz tarihinde sona erdi.

Turnuvanın finalinde İspanya ve İngiltere karşı karşıya geldi.

İspanya rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvayı 4. kez kazandı.

İngiltere ise ikinci kez finallerde elendi.

EURO 2024'te birçok ile imza atıldı.

Cristiano Ronaldo ilk kez forma giydiği bir Avrupa şampiyonasını golsüz bitirdi.

EURO 2024'ün bitmesi ile birlikte asist kralı olan isim merak edildi.

EURO 2024 ASİST KRALI KİM OLDU?

İspanya milli takımında forma giyen EURO 2024'ün genç oyuncusu Lamine Yamal 4 asist ile turnuvanın en çok asist yapan oyuncusu oldu.

17 yaşındaki genç futbolcu İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyiyor.