EURO 2024 bugün başlıyor: İlk maç Almanya ve İskoçya arasında olacak! İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı ve yayınlanacağı kanal

14 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:06

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’nın ev sahipliği yaptığı 14 Haziran’da gerçekleşecek olan Almanya - İskoçya müsabakası ile start alacak. Maçı, Münih Futbol Arena (Allianz Arena)’da 66 bin kişi tribünde izleme imkanı bulacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 ilk maçı 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 22.00’da Almanya ve İskoçya’nın karşı karşıya gelmesiyle başlayacak.

Münih Futbol Arenası’nda gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk karşılaşması Türkiye saati ile 22.00’da TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA İSKOÇYA İLK 11

Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams

KAÇ TAKIM GRUPTAN ÇIKACAK?

Avrupa Şampiyonası 24 takım dörderli 6 grupta mücadele edecek ve grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turda yer alacak.

Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü bitecek. 29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme yapılacak.

Turnuvada çeyrek final maçları 5 - 6 Temmuz'da, yarı final müsabakaları 9 - 10 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz 2024 Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belirlenecek.

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

Türkiye, F grubunda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar EURO 2024’deki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Dortmund’da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım ikinci maçını 22 Haziran 2024 tarihinde Portekiz ile, üçüncü müsabakasını 26 Haziran 2024 Çarşamba günü Çekya ile oynayacak.

ALMANYA İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Münih Futbol Arenası’nda gerçekleşecek olan Almanya İskoçya maçı TSİ ile 22.00’da başlayacak.

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 maçları TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

14 Haziran 2024 tarihinde başlayan EURO 2024 31 gün sürecek ve 14 Temmuz 2024 tarihinde final maçıyla sona erecek.

EURO 2024 NEREDE OYNANACAK?

Almanya’nın 10 şehrinde düzenlenecek olan EURO 2024; Berlin, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Köln, Münih, Stuttgart ve Düsseldorf kentlerinde gerçekleşecek.

EURO 2024 MAÇ PROGRAMI

1.Grup Maçları

14 Haziran

A Grubu: Almanya - İskoçya

15 Haziran

A: Macaristan - İsviçre

B: İspanya - Hırvatistan

16 Haziran

D: Polonya - Hollanda

C: Slovenya - Danimarka

C: Sırbistan - İngiltere

17 Haziran

E: Romanya - Ukrayna

E: Belçika - Slovakya

D: Avusturya - Fransa



18 Haziran

F: Türkiye - Gürcistan

F: Portekiz - Çekya



2. Grup Maçları

19 Haziran

B: Hırvatistan - Arnavutluk

A: Almanya - Macaristan

A: İskoçya - İsviçre

20 Haziran

C: Slovenya - Sırbistan

C: Danimarka - İngiltere

B: İspanya - İtalya

21 Haziran

E: Slovakya - Ukrayna

D: Polonya - Avusturya

D: Hollanda - Fransa

22 Haziran

F: Gürcistan - Çekya

F: Türkiye - Portekiz

E: Belçika - Romanya

3. Grup Maçları

23 Haziran

A: İsviçre - Almanya

A: İskoçya - Macaristan

24 Haziran

B: Hırvatistan - İtalya

B: Arnavutluk - İspanya

25 Haziran

D: Hollanda - Avusturya

D: Fransa - Polonya

C: İngiltere - Slovenya

C: Danimarka - Sırbistan

26 Haziran

E: Slovakya - Romanya

E: Ukrayna - Belçika

F: Çekya - Türkiye

F: Gürcistan - Portekiz