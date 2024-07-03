EURO 2024 finali Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda 14 Temmuz'da oynanacak

03 Temmuz 2024 14:19 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:32

A Milli Takım'ın da yer aldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 aşaması sona erdi.

Türkiye, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sona doğru yaklaşılan turnuvada final maçının ne zaman ve nerede oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

EURO 2024 FİNAL NEREDE?

Almanya'nın 10 farklı şehrinde düzenlenen EURO 2024 finali UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

14 Haziran tarihinde grup aşaması ile başlayan EURO 2024 son 16 turu maçları 2 Temmuz itibariyle tamamlandı.

5-6 Temmuz tarihlerinde çeyrek final karşılaşmalarının oynanacağı turnuvanın yarı final maçları ise 9-10 Temmuz'da yapılacak.

Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak olan final karşılaşması ise 14 Temmuz'da başlayacak.