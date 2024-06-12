EURO 2024 gruplarından Türkiye birinci çıkarsa muhtemel rakipleri! En iyi dört üçüncüden biriyle karşılaşacak

12 Haziran 2024 15:36 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:43

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

24 milli takımın mücadele edeceği turnuvada Türkiye, Macaristan, Portekiz ve Gürcistan F Grubu'nda yer alıyor.

A Milli Takım'ın grup aşamasından birinci çıkması durumunda kiminle eşleşeceği ise merak ediliyor.

TÜRKİYE EURO 2024'DE GRUPLARDAN BİRİNCİ ÇIKARSA KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Takım grup aşamasında rakiplerini yenerek birinci sıraya yükselirse A, B veya C grubunun üçüncüsü ile karşılaşacak.

EURO 2024 turnuva sistemi kapsamında gruplarda birinci ve ikinci olan direkt olarak son 16 turuna yükseliyor.

Grupların üçüncü olanları ise son 16'ya çıkmak için kendi aralarında karşılaşacak.

Bu karşılaşmalarda en çok puanı toplayan 4 takım bir üst tura yükselecek.

Türkiye'nin gruplardan birinci çıktığı senaryoda ise rakibi bu karşılaşmalarda belli olacak.

EURO 2024'ün son 16 turunda Türkiye A, B veya C grubunun üçüncülerinden biriyle oynayacak.

Bu gruplardaki takımlar ise şöyle:

A Grubu: Almanya, İskoçya, İsviçre, Macaristan

B Grubu: Arnavutluk, İspanya, İtalya, Hırvatistan

C Grubu: Danimarka, İngiltere, Slovenya, Sırbistan