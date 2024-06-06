EURO 2024 güncellemesi ile birlikte Türkiye Milli Takımı EA FC 24’e eklendi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 20:58 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:56
EA Sports, EURO 2024 güncellemesi ile birlikte Türkiye Milli Takımı'nın da yer aldığı EA FC 24 oyununu oyunculara sundu. İşte detaylar...
EA Sports, futbol tutkunlarını sevindirecek büyük bir güncellemeye imza attı.
14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 turnuvasını kapsayan bu güncelleme ile Türkiye Milli Takımı, EA FC 24 oyununa eklendi.
Türkiye, bu yıl F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile mücadele edecek.
EA FC 24, gerçekçi grafikleri ve oyun deneyimiyle futbol severlerin beğenisini topluyor.
Yeni EURO 2024 güncellemesi, oyunculara turnuva heyecanını dijital ortamda yaşama fırsatı sunacak.
EA Sports'un bu adımı, Türkiye'deki futbol oyunları tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Kaynak: TGRT Haber