Euro 2024 hazırlık maçları bugün yok (12 Haziran)

12 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:31

A Milli Takım'ın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında yapılan hazırlık maçları 11 Haziran tarihinde oynandı.

Ay Yıldızlılar turnuva boyunca merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasında bulunan Sportshotel Fuchsbachtal'a geçiş yaptı.

EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI BUGÜN

Euro 2024 kapsamında yapılan hazırlık maçları 11 Haziran tarihinde sona erdi ve takımlar merkez kamplara yerleşmek için Almanya'ya gitti.

PORTEKİZ EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Euro 2024'de Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Portekiz hazırlık maçlarında oynadığı 3 maçı yenerken 2'sinden ise mağlup ayrıldı.

Portekiz'in oynadığı hazırlık maçları ve sonuçları ise şöyle:

Slovenya - Portekiz 2-0

Portekiz - Finlandiya 4-2

Portekiz - Hırvatistan 1-2

Portekiz - İrlanda 3-0

GÜRCİSTAN EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Euro 2024 kapsamında Gürcistan 9 Haziran 2024 tarihinde Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Gürcistan maçı 3-1 üstünlükle tamamladı.

ÇEKYA EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Grupta yer alan bir diğer rakibimiz Çek Cumhuriyeti ise toplam 3 hazırlık maçı oynadı.

Bu hazırlık maçlarının hepsinde galibiyet ile ayrıldı.

Çek Cumhuriyeti - Ermenistan 2-1

Çek Cumhuriyeti - Malta 7-1

Çek Cumhuriyeti - Kuzey Makedonya 2-1