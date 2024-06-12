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Euro 2024 hazırlık maçları bugün yok (12 Haziran)

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:31
Euro 2024 hazırlık maçları bugün yok (12 Haziran)

2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da 14 Haziran tarihinde başlayacak. Turnuva öncesi hazırlık maçları ise 11 Haziran tarihinde sona erdi. Takımlar turnuvaya hazırlık için Almanya'da antrenmanlara başladı.

A Milli Takım'ın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında yapılan hazırlık maçları 11 Haziran tarihinde oynandı.

Ay Yıldızlılar turnuva boyunca merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasında bulunan Sportshotel Fuchsbachtal'a geçiş yaptı.

EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI BUGÜN 

Euro 2024 kapsamında yapılan hazırlık maçları 11 Haziran tarihinde sona erdi ve takımlar merkez kamplara yerleşmek için Almanya'ya gitti.

Euro 2024 hazırlık maçları bugün yok (12 Haziran) - 1. Resim

PORTEKİZ EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Euro 2024'de Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Portekiz hazırlık maçlarında oynadığı 3 maçı yenerken 2'sinden ise mağlup ayrıldı.

Portekiz'in oynadığı hazırlık maçları ve sonuçları ise şöyle:

  • Slovenya - Portekiz 2-0
  • Portekiz - Finlandiya 4-2
  • Portekiz - Hırvatistan 1-2
  • Portekiz - İrlanda 3-0

Euro 2024 hazırlık maçları bugün yok (12 Haziran) - 2. Resim

GÜRCİSTAN EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Euro 2024 kapsamında Gürcistan 9 Haziran 2024 tarihinde Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Gürcistan maçı 3-1 üstünlükle tamamladı.

Euro 2024 hazırlık maçları bugün yok (12 Haziran) - 3. Resim

ÇEKYA EURO 2024 HAZIRLIK MAÇLARI SONUÇLARI

Grupta yer alan bir diğer rakibimiz Çek Cumhuriyeti ise toplam 3 hazırlık maçı oynadı.

Bu hazırlık maçlarının hepsinde galibiyet ile ayrıldı.

Çek Cumhuriyeti - Ermenistan 2-1

Çek Cumhuriyeti - Malta 7-1

Çek Cumhuriyeti - Kuzey Makedonya 2-1

Kaynak: TGRT HABER
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