EURO 2024 için TRT 1 güncel frekans bilgileri ayarlama

20 Haziran 2024 00:10 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 23:46

EURO 2024 maçlarını canlı izlemek isteyen televizyon izleyicileri için TRT 1 frekans bilgileri güncellendi.

İşte, maçları kesintisiz ve yüksek kalitede izleyebilmeniz için gereken frekans bilgileri.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YENİ FREKANSLAR NEDEN GEREKLİ?

TRT, EURO 2024 maçlarının daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini duyurdu.

Bu güncelleme ile izleyiciler, maçları yüksek çözünürlükte takip edebilecek.

FREKANS GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzun uydu alıcısında belirtilen frekans bilgilerini girerek TRT 1'i yeniden aratmanız yeterli.

Bu adımları takip ederek, TRT 1'in güncel frekansına kolayca erişebilir ve EURO 2024 heyecanını kesintisiz yaşayabilirsiniz.