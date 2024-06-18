Euro 2024 kapsamında dün oynanan maçları Fransa, Slovakya ve Romanya kazandı
Almanya'da düzenlenen Euro 2024 turnuvasının D ve E grubunun ilk maçları 17 Haziran tarihinde oynandı. Fransa, Slovakya ve Romanya rakiplerini yenerek 3 puanın sahibi oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 17 Haziran'da D grubunda yer alan Fransa-Avusturya ve E grubunda yer alan Romanya-Ukrayna ile Belçika-Slovakya karşı karşıya geldi.
Turnuva kapsamında düzenlenen ilk grup maçlarındaki sonuçlar taraftarlar tarafından merak ediliyor.
EURO 2024 FRANSA-AVUSTURYA MAÇINI KİM KAZANDI?
D grubunda yer alan Fransa ve Avusturya Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Fransa, Maximillian Wöber'in kendi kalesine attığı gol sayesinde kazandı.
ROMANYA-UKRAYNA MAÇ SONUCU?
E grubunda yer alan Romanya, rakibi Ukrayna'yı 3-0 yendi.
Romanya'nın golleri sırasıyla Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Denis Draguş'tan geldi.
BELÇİKA-SLOVAKYA KAÇ KAÇ BİTTİ?
Slovakya, turnuvanın favori takımlarından olan Belçika'yı 7. dakikada Ivan Schranz'ın attığı gol sayesinde 1-0 yendi.
Belçika'nın yıldız futbolcusu Romeli Lukaku'nun attığı 2 gol ise VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.