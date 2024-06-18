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Euro 2024 kapsamında dün oynanan maçları Fransa, Slovakya ve Romanya kazandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Haziran 2024 08:58 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:20
Euro 2024 kapsamında dün oynanan maçları Fransa, Slovakya ve Romanya kazandı

Almanya'da düzenlenen Euro 2024 turnuvasının D ve E grubunun ilk maçları 17 Haziran tarihinde oynandı. Fransa, Slovakya ve Romanya rakiplerini yenerek 3 puanın sahibi oldu. 

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 17 Haziran'da D grubunda yer alan Fransa-Avusturya ve E grubunda yer alan Romanya-Ukrayna ile Belçika-Slovakya karşı karşıya geldi. 

Turnuva kapsamında düzenlenen ilk grup maçlarındaki sonuçlar taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Euro 2024 kapsamında dün oynanan maçları Fransa, Slovakya ve Romanya kazandı - 1. Resim

EURO 2024 FRANSA-AVUSTURYA MAÇINI KİM KAZANDI?

D grubunda yer alan Fransa ve Avusturya Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Fransa, Maximillian Wöber'in kendi kalesine attığı gol sayesinde kazandı. 

Euro 2024 kapsamında dün oynanan maçları Fransa, Slovakya ve Romanya kazandı - 2. Resim

ROMANYA-UKRAYNA MAÇ SONUCU?

E grubunda yer alan Romanya, rakibi Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın golleri sırasıyla Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Denis Draguş'tan geldi. 

Euro 2024 kapsamında dün oynanan maçları Fransa, Slovakya ve Romanya kazandı - 3. Resim

BELÇİKA-SLOVAKYA KAÇ KAÇ BİTTİ?

Slovakya, turnuvanın favori takımlarından olan Belçika'yı 7. dakikada Ivan Schranz'ın attığı gol sayesinde 1-0 yendi.

Belçika'nın yıldız futbolcusu Romeli Lukaku'nun attığı 2 gol ise VAR incelemelerinin ardından iptal edildi. 

Kaynak: TGRT Haber
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