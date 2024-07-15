EURO 2024 şampiyonu olan İspanya toplam 28.25 milyon Euro kazandı

15 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:30

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sona erdi.

14 Haziran tarihinde Almanya-İskoçya maçı ile başlayan turnuva 14 Temmuz tarihinde ise İspanya-İngiltere maçı ile bitti.

10 farklı şehirde düzenlenen turnuvanın galibi ise finalde rakibi İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya oldu.

İspanya kupayı ülkesine götürmenin yanı sıra kasasını da doldurdu.

Vatandaşlar tarafından İspanya'nın turnuvada ne kadar para kazandığı merak ediliyor.

EURO 2024 ŞAMPİYONU İSPANYA NE KADAR KAZANDI?

İspanya turnuvada ilk olarak katılım ücreti olarak 9.25 milyon Euro kazandı.

Gruplardan 3 galibiyetle ayrılan takım 3 milyon Euro'nun da sahibi oldu.

Son 16 turunda boğalar 1.5 Euro kazanırken çeyrek finalde ise 2.5 milyon Euro aldı.

Yarı final aşamasında da 4 milyon Euro kazanan İspanya son olarak finalde ise şampiyonluk pirimi olarak 8 milyon Euro'nun sahibi oldu.

UEFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre EURO 2024 grup aşamasındaki 3 maçını da kazanarak şampiyon olmayı hak eden takım maksimum 28.25 milyon Euro'nun sahibi oluyor.

İspanya turnuvadan maksimum elde edilebilecek geliri yani 28.25 milyon Euro'yu kasasına koydu.

EURO 2024 İKİNCİSİ İNGİLTERE NE KADAR KAZANDI?

Finalde İspanya'ya kaybederek 2. bitiren İngiltere ise 24 milyon Euro para ödülü kazandı.