EURO 2024 son 16 turları tek maç üzerinden oynanıyor

29 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:22

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran tarihinde başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşaması sona erdi.

A Milli Takımımızın da yer aldığı toplamda 16 takım bir üst tura geçiş yaptı.

Son 16 turunun ilk maçları bugün saat 19.00'da oynanacak olan İsviçre - İtalya karşılaşması ile başlayacak.

Karşılaşmanın ardından 22.00'da ikinci son 16 maçında Almanya ve Danimarka maç yapacak.

Futbolseverler tarafından EURO 2024 son 16 turunun tek maç üzerinden mi yoksa rövanş maçlı mı olacağı merak ediliyor.

EURO 2024 SON 16 TEK MAÇ MI?

EURO 2024'ün son 16 turu tek maç üzerinden oynanacak.

Karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura çıkacak.

Eğer maç normal sürede berabere biterse, uzatma dakikaları ve gerekirse penaltı atışları oynanarak kazananı belirlenecek.

Son 16 turunda maç kazanan takım direkt olarak çeyrek finale yükselecek.