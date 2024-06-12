EURO 2024 Türkiye grubu Gürcistan, Portekiz ve Çekya'dan oluşuyor

12 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:03

Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde düzenlenecek olan EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kaldı.

Milli Takımımızın da yer aldığı turnuvada grupları ilk iki sırada bitiren takımlar son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final karşılaşmaları oynanacak.

Final maçı ise 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek.

EURO 2024 TÜRKİYE GRUBU

Ay Yıldızlılar Euro 2024'de Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor.

Türkiye ilk olarak 18 Haziran tarihinde Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

22 Haziran'da Portekiz ve 26 Haziran'da da Çekya ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer takımların maçları ve saatleri ise şöyle:

18 Haziran

19.00 Türkiye-Gürcistan

22.00 Portekiz-Çekya

22 Haziran

19.00 Türkiye-Portekiz

16.00 Gürcistan-Çekya

26 Haziran

22.00 Türkiye-Çekya

22.00 Gürcistan-Portekiz

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Turnuva kapsamında bütün maçlar TRT, TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 2024 GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: Türkiye, Portekiz, Çekya, Gürcistan