EURO 2024 Türkiye grubu Gürcistan, Portekiz ve Çekya'dan oluşuyor
Milli Takımımızın da yer aldığı Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 (EURO 2024) 14 Haziran'da başlayacak. İlk maç Almanya ve İskoçya arasında Münih'de oynanacak. Euro 2024 Türkiye grubu ise Gürcistan, Portekiz ve Çekya'dan oluşuyor.
Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde düzenlenecek olan EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kaldı.
Milli Takımımızın da yer aldığı turnuvada grupları ilk iki sırada bitiren takımlar son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.
Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final karşılaşmaları oynanacak.
Final maçı ise 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek.
EURO 2024 TÜRKİYE GRUBU
Ay Yıldızlılar Euro 2024'de Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor.
Türkiye ilk olarak 18 Haziran tarihinde Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
22 Haziran'da Portekiz ve 26 Haziran'da da Çekya ile karşılaşacak.
Gruptaki diğer takımların maçları ve saatleri ise şöyle:
18 Haziran
19.00 Türkiye-Gürcistan
22.00 Portekiz-Çekya
22 Haziran
19.00 Türkiye-Portekiz
16.00 Gürcistan-Çekya
26 Haziran
22.00 Türkiye-Çekya
22.00 Gürcistan-Portekiz
EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Turnuva kapsamında bütün maçlar TRT, TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak.
AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 2024 GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: Türkiye, Portekiz, Çekya, Gürcistan
vasıflı eleman senle niye çalışsın olum bu nasıl bir saçma yakarış gider kendi işletmesini kurar sana eleman değil sömürcek adam kalmamış
Yapılacak işle alakalı bilgisi olmayan adama 7bin lira maaş mı verirler. Eleman arıyorlarsa ben gideyim. Keşke biraz daha açıklayıcı yapsanız haberi. Böyle magazin gibi oluyor.