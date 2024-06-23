Euro 2024 Türkiye kadrosunda yer alan ve Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ın istatistikleri

23 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:34

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşaması ikinci maçları tamamlandı.

F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 3-0 yenilen A Milli Takım'ın gruptan son 16'ya çıkma umudu son maça kaldı.

Maçta stoperlerden Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düşerken Samet Akaydın ise sakatlandı.

Çekya maçında A Milli Takım'ın stoperlerinin kim olacağı ise merak konusu oldu.

AHMETCAN KAPLAN İSTATİSTİKLERİ

2022 yılında Trabzonspor'dan Hollanda devi Ajax'a transfer olan 21 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan Euro 2024 Türkiye kadrosunda yer alıyor.

Hazırlık maçlarından bu zamana kadar A Milli Takım'da forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta bu sezon büyük bir sakatlık yaşadı.

Ancak son 3 aydır düzenli olarak forma giyerek 24 maçta görev aldı.

Bu maçlarda 1.773 dakika süre bulan genç yıldız 3 asist yaparken sadece 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

AJAX'TAN TFF'YE TEPKİ GELDİ

Hollandalı ekip oyuncusunun Euro 2024'de forma giyemediği için Twitter hesabından TFF'ye tepki gösterdi.