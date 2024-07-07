07 Temmuz 2024 19:06 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 19:12

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 çeyrek final aşamasında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Rakibimiz Hollanda ise yarı finale yükselerek İngiltere ile eşleşti.

Diğer yandan ev sahibi Almanya'yı eleyen İspanya ise yarı final maçında Fransa ile karşılaşacak.

Futbolseverler tarafından karşılaşmaların ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2024 yarı final maçları 9-10 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

9 Temmuz Salı günü İspanya ve Fransa saat 22.00'da karşılaşacak.

Hollanda ve İngiltere ise 10 Temmuz saat 22.00'da maç yapacak.

İki takımda Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.