EURO 2024'te Dani Olmo, Harry Kane ve Jamal Musiala dahil olmak üzere 6 futbolcu gol kralı oldu

15 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:08

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bu yıl 14 Haziran tarihinde başladı.

A Milli Takımımızın da yer aldığı turnuva 14 Temmuz tarihinde ise sona erdi.

Ay-Yıldızlılar çeyrek final aşamasında turnuvaya veda ederken final ise İngiltere ve İspanya arasında oynandı.

İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek dördüncü kez kupayı ülkesine götürdü.

Efsane oyuncu Cristiano Ronaldo ise ilk defa bir Avrupa şampiyonunu golsüz bitirdi.

EURO 2024'ün bitmesi ile birlikte gol kralı olan isim merak edildi.

EURO 2024 GOL KRALI KİM OLDU?

Turnuvada Almanya'dan Jamal Musiala, İspanya'dan Dani Olmo, İngiltere'den Harry Kane, Hollanda'dan Cody Gakpo, Gürcistan'dan Georges Mikautadze ve Slovakya'dan Ivan Schranz 3'er gol ile adlarını zirveye yazdırdılar.