Euro Truck Simulator 2 Türkiye DLC'sinde hangi şehirler var?

Euro Truck Simulator 2 için Türkiye'yi genişleten yeni DLC'den ilk görüntüler paylaşıldı. Euro Truck Simulator 2 Türkiye DLC'sinde hangi şehirler var?

Euro Truck Simulator 2 Türkiye DLC'sinde hangi şehirler var?
için beklenen Türkiye genişleme paketiyle ilgili ilk görüntüler ortaya çıktı. Anadolu haritasını oyuna dahil etmesi beklenen yeni DLC, oyunculara çok daha kapsamlı bir Türkiye deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Euro Truck Simulator 2 için beklenen ve Anadolu haritasını içermesi beklenen Türkiye genişleme paketinin ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Yeni DLC, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki çevresini içeren tanıtım görüntüleriyle Anadolu'ya odaklanacağını gösteriyor.
Daha önceki genişleme paketiyle İstanbul, Edirne ve Tekirdağ oyuna eklenmişti; yeni DLC ile Anadolu şehirlerinin haritaya dahil edilmesi bekleniyor.
Yeni genişleme paketiyle birlikte otobüsle yolcu taşımacılığı gibi yeni mekaniklerin oyuna dahil edilmesi planlanıyor.
Yeni Türkiye harita DLC'sinin 2028 yılında çıkış yapmasının beklendiği ifade ediliyor.
ETS 2 TÜRKİYE DLC’Sİ GELİYOR

tarafından paylaşılan yeni tanıtım görüntülerinde, Türkiye’den dikkat çekici detaylar yer aldı. Videoda özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki çevresine ait sahneler, yeni harita genişlemesinin Anadolu’ya odaklanacağını gösterdi.

Bu görüntüler, oyunun coğrafi kapsamının Avrupa kıtasından Asya’ya doğru genişleyeceğinin güçlü sinyallerini veriyor. Paylaşılan kısa video, resmi duyuru yapılmamış olmasına rağmen Türkiye DLC’sinin aktif olarak geliştirildiğini ortaya koydu.

Euro Truck Simulator 2 Türkiye DLC'sinde hangi şehirler var?

Görsellerde yer alan yerel detaylar, tabelalar ve mimari unsurlar, oyunun gerçekçiliğinin artırılacağına işaret ediyor. Bu durum, özellikle Türkiye’deki oyuncular için daha kişisel ve tanıdık bir sürüş deneyimi anlamına geliyor.

EURO TRUCK SİMULATOR 2 TÜRKİYE DLC HANGİ ŞEHİRLER VAR?

Daha önce yayımlanan Euro Truck Simulator 2: Road to the Black Sea genişleme paketi ile İstanbul, Edirne ve Tekirdağ oyuna eklenmişti. Yeni DLC ile birlikte bu kez Anadolu şehirlerinin haritaya dahil edilmesi bekleniyor. Bu genişleme, oyunun Türkiye ayağını daha bütüncül hale getirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Henüz hangi şehirlerin ekleneceği kesinleşmemiş olsa da paylaşılan görüntüler ve sektördeki son bilgiler, Ege ve Marmara başta olmak üzere farklı bölgelerin haritada yer alabileceğini gösteriyor. Oyuncuların kendi şehirlerinde sürüş yapabilme ihtimali, DLC’ye olan ilgiyi önemli ölçüde artırmış durumda.

OTOBÜS SÜRÜŞÜ VE YENİ OYUN MEKANİKLERİ

Yeni Türkiye DLC’si ile birlikte yalnızca tır sürüşü değil, otobüsle yolcu taşımacılığı gibi yeni mekaniklerin de oyuna dahil edilmesi bekleniyor. ETS 2 Coaches DLC ile entegre çalışması planlanan bu sistem sayesinde oyuncular, Türkiye’deki otogarlar arasında seferler düzenleyebilecek.

Bu yenilik, oyunun simülasyon derinliğini artırarak farklı bir oynanış deneyimi sunacak. Türkiye’deki otogarların ve şehirler arası ulaşım sisteminin oyuna eklenmesi, yerel detayların daha fazla hissedilmesini sağlayacak. Böylece oyun, sadece yük taşımacılığı değil aynı zamanda yolcu taşımacılığı deneyimi de sunan geniş kapsamlı bir simülasyona dönüşecek.

ETS 2 TÜRKİYE DLC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Türkiye harita DLC’sinin 2028 yılında çıkış yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Geliştirici ekibin her yıl yeni bir harita paketi yayınlama stratejisi doğrultusunda ilerlediği bilinirken, önümüzdeki yıllar için planlanan diğer genişleme paketleri de bu takvimi destekliyor. Öte yandan oyun, dijital platformlarda düzenlenen kampanyalar kapsamında büyük indirimlerle oyunculara sunulmaya devam ediyor.

Son kampanyalarda Euro Truck Simulator 2 fiyatında önemli düşüşler görülürken, mevcut DLC paketleri de indirimli olarak erişilebilir hale geldi. Bu durum, yeni DLC öncesinde oyuncu kitlesinin genişlemesine katkı sağlıyor.

ETS 2 Türkiye DLC’si ne zaman çıkacak?

Yeni Türkiye harita DLC’sinin 2028 yılında yayınlanması bekleniyor. Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da geliştirme sürecinin devam ettiği görülüyor.

Türkiye DLC’sinde hangi şehirler olacak?

Henüz kesin şehir listesi paylaşılmadı ancak Anadolu’dan birçok şehrin eklenmesi bekleniyor. Paylaşılan görüntüler, özellikle Çanakkale ve çevresine işaret ediyor.

ETS 2 Türkiye DLC’sinde otobüs kullanılabilecek mi?

Yeni genişleme paketiyle birlikte otobüsle yolcu taşımacılığı yapılması planlanıyor. Bu özellik sayesinde oyuncular, Türkiye’deki otogarlar arasında seferler düzenleyebilecek.

