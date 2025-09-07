EuroBasket 2025’te Türkiye’nin rakibi kim oldu, maç hangi gün yapılacak?

İstanbul
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu karşılaşmasında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale adını yazdırdı.
Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Ekibi’nin rakibi oldu. Türkiye-Polonya maçı, 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.
Polonya: 80 - Bosna Hersek: 72
Salon: Arena Riga
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Peter Praksch (Macaristan)
1. Periyot: 14-23
Devre: 40-44
3. Periyot: 62-61
Polonya: Laczynski, Loyd 28, Ponitka 19, Sokolowski 10, Balcerowski 7, Pluta 9, Olejniczak 7, Michalak, Zolnierewicz
Bosna Hersek: Roberson 19, Atic 8, Lazic 8, Alibegovic 3, Nurkic 20, Gegic 8, Penava, Vrabac 3, Kamenjas 3