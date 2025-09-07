Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

EuroBasket 2025’te Türkiye’nin rakibi kim oldu, maç hangi gün yapılacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, Bosna Hersek’i 80-72 yenen Polonya’yla çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EuroBasket 2025’te Türkiye’nin rakibi kim oldu, maç hangi gün yapılacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 19:38

2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu karşılaşmasında 'i 80-72 mağlup eden , çeyrek finale adını yazdırdı.

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Ekibi’nin rakibi oldu. Türkiye-Polonya maçı, 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

EuroBasket 2025’te Türkiye’nin rakibi kim oldu, maç hangi gün yapılacak?

Polonya: 80 - Bosna Hersek: 72

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Peter Praksch (Macaristan)

1. Periyot: 14-23

Devre: 40-44

3. Periyot: 62-61

Polonya: Laczynski, Loyd 28, Ponitka 19, Sokolowski 10, Balcerowski 7, Pluta 9, Olejniczak 7, Michalak, Zolnierewicz

Bosna Hersek: Roberson 19, Atic 8, Lazic 8, Alibegovic 3, Nurkic 20, Gegic 8, Penava, Vrabac 3, Kamenjas 3

Sıkça Sorulan Sorular

EuroBasket 2025’te Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi hangi takım oldu?
Bosna Hersek’i 80-72 mağlup eden Polonya, 9 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmada Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.
ETİKETLER
#Basketbol
#bosna hersek
#polonya
#Eurobasket 2025
#Türkiye Turnuvası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.