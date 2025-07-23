Eurofighter Typhoon hangi ülkenin? 40 adet savaş uçağı talebi

Almanya'nın Türkiye'ye 40 adet Eurofighter satışının onaylandığı iddia edilirken Eurofighter Typhoon teknik özellikler, kaçıncı nesil olduğu ve fiyatı da tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti.

EUROFİGHTER TYPHOON HANGİ ÜLKENİN?

Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı bir avcı uçağı olarak biliniyor ilk başta hava üstünlüğü avcı olarak tasarlanmış olan uçak, Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin ortaklığıyla üretilmekte. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya'yı temsil eden NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı projeyi yönetirken bu ülkeler uçağın ana müşterileridir.

Birleşik Krallık (İngiltere), Almanya, İtalya, İspanya ülkeleri Eurofighter konsorsiyumu (Eurofighter GmbH) aracılığıyla uçağın geliştirilmesinden ve üretiminden sorumludur.

EUROFİGHTER TYPHOON GENEL ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15