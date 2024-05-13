EuroLeague 2024 sezonunun en iyi 5 oyuncusu belli oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı listede
Sporseverler tarafından en iyi EuroLeague oyuncuları 2024 araştırılıyor. Ayrıca oyuncuların bu sezon istatistikleri de merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.
Basketbol THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5 oyuncusu belli oldu.
Sporseverler tarafından bu oyuncuların kimler olduğu ve istatistikleri ise merak ediliyor.
Fenerbahçe Beko'da forma giyen Nigel Hayes - Davis, Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James ve Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ile Kendrick Nunn EuroLeague 2024'ün en iyi 5 oyuncusu olarak seçildi.
Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre en iyi oyuncular medya, başantrenör, taraftarlar ve takım kaptanları tarafından verilen oylar ile belirlendi.
En iyi 5 oyuncunun normal sezonda istatistikleri ise şöyle:
Nigel Hayes - Davis: Maç Başına 14,1 sayı - 4,7 Ribaunt
Facundo Campazzo: Maç Başına 11,7 sayı - 2,9 Ribaunt - 6,5 Asist
Mike James: Maç Başına 17,9 sayı - 4,1 Ribaunt - 5,1 Asist
Mathias Lessort: Maç Başına 13,7 sayı - 6,2 Ribaunt
Kendrick Nunn: Maç Başına 15,9 sayı - 2,6 Ribaunt - 3 Asist