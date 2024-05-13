EuroLeague 2024 sezonunun en iyi 5 oyuncusu belli oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı listede

13 May 2024 17:21 - Güncelleme : 13 May 2024 17:39

Basketbol THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5 oyuncusu belli oldu.

Sporseverler tarafından bu oyuncuların kimler olduğu ve istatistikleri ise merak ediliyor.

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Nigel Hayes - Davis, Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James ve Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ile Kendrick Nunn EuroLeague 2024'ün en iyi 5 oyuncusu olarak seçildi.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre en iyi oyuncular medya, başantrenör, taraftarlar ve takım kaptanları tarafından verilen oylar ile belirlendi.

En iyi 5 oyuncunun normal sezonda istatistikleri ise şöyle:

Nigel Hayes - Davis: Maç Başına 14,1 sayı - 4,7 Ribaunt

Facundo Campazzo: Maç Başına 11,7 sayı - 2,9 Ribaunt - 6,5 Asist

Mike James: Maç Başına 17,9 sayı - 4,1 Ribaunt - 5,1 Asist

Mathias Lessort: Maç Başına 13,7 sayı - 6,2 Ribaunt

Kendrick Nunn: Maç Başına 15,9 sayı - 2,6 Ribaunt - 3 Asist