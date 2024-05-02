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02 May 2024 09:57 - Güncelleme : 02 May 2024 10:16

Eurovision 2024 7 Mayıs Salı günü başlayacak

Uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un bu yıl 68'incisi düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından Eurovision 2024 ne zaman ve nerede yapılacak sorularının cevapları araştırılıyor. Ayrıca Türkiye'nin yarışmaya katılıp katılmayacağı da merak ediliyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Eurovision 2024 7 Mayıs Salı günü başlayacak

Avrupa ülkelerinin katılımıyla Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Ayrıca vatandaşlar Eurovision'a Türkiye'nin bu yıl katılıp katılmayacağını da araştırıyor. 

Eurovision 2024 yılında 7-11 Mayıs tarihleri arasında İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek. 

Yarışmaya Türkiye'nin ise bu sene de katılmayacağı açıklandı.

Eurovision 2024 7 Mayıs Salı günü başlayacak - 1. Resim

2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve haksızlıklar nedeniyle Türkiye'nin Eurovision'dan çekildiği belirtilmişti. 

Avrupa Yayın Birliği Başkanı Jean Paul Philippot, 2013 yılında TRT Genel Müdürü ile görüşerek Eurovision'un puanlama konusunda yaptığı haksızlıktan dolayı özür dilemişti. 

Türkiye Eurovision'a en son Can Bonomo'nun "Love Me Back" şarkısı ile 2012 yılında katıldı.

Kaynak: TGRT HABER
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