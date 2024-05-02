Eurovision 2024 7 Mayıs Salı günü başlayacak

02 May 2024 09:57 - Güncelleme : 02 May 2024 10:16

Avrupa ülkelerinin katılımıyla Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Ayrıca vatandaşlar Eurovision'a Türkiye'nin bu yıl katılıp katılmayacağını da araştırıyor.

Eurovision 2024 yılında 7-11 Mayıs tarihleri arasında İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek.

Yarışmaya Türkiye'nin ise bu sene de katılmayacağı açıklandı.

2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve haksızlıklar nedeniyle Türkiye'nin Eurovision'dan çekildiği belirtilmişti.

Avrupa Yayın Birliği Başkanı Jean Paul Philippot, 2013 yılında TRT Genel Müdürü ile görüşerek Eurovision'un puanlama konusunda yaptığı haksızlıktan dolayı özür dilemişti.

Türkiye Eurovision'a en son Can Bonomo'nun "Love Me Back" şarkısı ile 2012 yılında katıldı.