Eurovision Şarkı Yarışması'na katılamayan ülkeler

07 May 2024 23:27 - Güncelleme : 07 May 2024 23:32

Eurovision Şarkı Yarışması her yıl milyonlarca insanı ekrana kilitleyen bir etkinlik.

Ancak bazı ülkeler yarışmaya katılamıyor. İşte Eurovision'a katılamayan ve nedenleri...

Katar, Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyesi olmasına rağmen hiç Eurovision'a başvurmadı. Ancak ülke yarışmayı her yıl yayınlamakta.

Kosova, ulusal yayıncı RTK'nin EBU'ya üyelik başvurusu kabul edilmediği için hiç Eurovision'a katılamadı.

Lihtenştayn, ekonomik ve mali kriz nedeniyle çoğu yıl yarışmaya katılamadı, ancak katılmak istedi.

Lübnan, hiç Eurovision'a katılmadı. Sebebi hala bilinmiyor.

Tunus, Eurovision'a başvurdu ancak son anda çekildi ve nedenini hiçbir zaman açıklamadı.

Şimdilik katılamayan ülkeler böyle iken, geriye kalan ülkeler ise kendi istekleri ile katılmadığı ya da nedenlerini belirtmelerinden dolayı tekrar katılabilmeleri mümkün olan ülkeler.

Eurovision, en son olarak Avustralya'yı da yarışmaya dahil ederek yarışmanın sınırlarını Avrupa'dan oldukça dışarı çıkarttı.