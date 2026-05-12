Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Eurovision’a katılmayan ülkeler listesi! Türkiye Eurovision’a neden katılmıyor?

Eurovision’u boykot edenler ülkeler yanı sıra uzun yıllardır Eurovision şarkı yarışmasına katılmayan birçok ülke de bulunuyor. 2026 Eurovision Şarkı Yarışması ile ilgii yarışmanın düzenleneceği tarih ve organizasyona ilişkin ayrıntılar netleşti. Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak organizasyon öncesinde bazı ülkelerin yarışmadan çekilmesi ve bazı ülkelerin ise uzun süredir Eurovision’da yer almaması ile gündemde. 12 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak yarışma, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak büyük finalle sona erecek. Eurovision’a hangi ülkeler katılmıyor? İşte Eurovision’a katılmayan ülkeler…

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 20:43

2026 Şarkı Yarışması, bu yıl Avusturya’nın başkenti ’da gerçekleştirilecek. Yarışmanın yarı final etapları 12 Mayıs Salı ve 14 Mayıs Perşembe günlerinde yapılırken, büyük final ise 16 Mayıs Cumartesi gecesi düzenlenecek.

HABERİN ÖZETİ

2026 Eurovision Şarkı Yarışması Viyana'da yapılacak olup, Türkiye ve bazı ülkelerin farklı gerekçelerle katılmadığı, ayrıca İsrail'in katılımı nedeniyle bazı ülkelerin boykot kararı aldığı bir ortamda gerçekleşecektir.
Türkiye Eurovision neden katılmıyor? 2026 Eurovision Şarkı Yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.
Eurovision saat kaçta? Yarı finaller 12 Mayıs Salı ve 14 Mayıs Perşembe, büyük final ise 16 Mayıs Cumartesi gecesi yapılacak.
Eurovision 2026 ne zaman? Türkiye, puanlama sistemindeki adaletsizlikler, politik oylamalar ve kültürel değerlerin TRT'nin yayın ilkeleriyle uyuşmaması gibi nedenlerle 2013'ten beri yarışmaya katılmıyor.
Eurovision hangi kanalda? İsrail'in yarışmaya katılımı nedeniyle İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve Belçika gibi ülkeler boykot kararı aldı.
Rusya, Belarus, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovakya ve Bosna-Hersek gibi ülkeler de farklı gerekçelerle yarışmada yer almıyor.
TÜRKİYE EUROVİSİON'A NEDEN KATILMIYOR?

, Eurovision Şarkı Yarışması’na 2013 yılından bu yana katılmıyor. Türkiye’nin yarışmadan çekilme gerekçeleri arasında kurallar ve adaletsizlik tartışmaları yer alıyor. Türkiye’nin uzun süredir organizasyonda bulunmaması, her yıl döneminde yeniden gündeme geliyor.

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na 2013 yılından bu yana, puanlama sistemindeki adaletsizlikler (jüri-halk oylaması dengesi), "politik oylamalar" ve yarışmanın bazı kültürel değerlerinin TRT'nin yayın ilkeleriyle uyuşmaması gibi gerekçelerle katılmamaktadır.

Türkiye ile birlikte Rusya, Belarus, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovakya ve Bosna-Hersek gibi ülkeler de farklı gerekçelerle yarışmada bulunmayan ülkeler arasında yer aldı. Bazı ülkeler ekonomik sebepler nedeniyle yarışmadan çekilirken bazı ülkeler ise yaptırımlar veya yayıncı kuruluş süreçleri nedeniyle organizasyonda yer almıyor.

EUROVİSİON'U BOYKOT EDEN ÜLKELER

2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde bazı ülkeler, İsrail’in yarışmaya katılımı nedeniyle organizasyondan çekilme kararı aldı. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda’nın kararı aldığı açıklandı. Ayrıca Belçika da İsrail protestoları kapsamında yarışmadan çekilen ülkeler arasında yer aldı. Yarışma öncesindeki bu gelişmeler, organizasyonun katılımcı listesinde önemli değişikliklere neden oldu.

Boykot kararları sonrasında yarışmanın yapılacağı tarihler ve program akışı değişmedi. Eurovision’un birinci yarı finali 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 22.00 TSİ’de, ikinci yarı finali ise 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 22.00 TSİ’de düzenlenecek. Büyük final ise 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 22.00 TSİ’de gerçekleştirilecek. Organizasyon bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak.

HANGİ ÜLKELER EUROVİSİON'A KATILMIYOR?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayan ülkeler arasında boykot kararı alan ülkeler ile uzun süredir organizasyonda bulunmayan ülkeler yer aldı. İsrail’in yarışmadaki varlığı nedeniyle İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve Belçika yarışmadan çekildi. Bu ülkelerin organizasyona katılmama kararları yarışma öncesinde uluslararası kamuoyunda geniş şekilde gündeme geldi.

Öte yandan Türkiye, Rusya, Belarus, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovakya ve Bosna-Hersek de farklı nedenlerle yarışmada bulunmuyor. Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle süresiz men aldığı belirtilirken, Belarus’un yayıncı kuruluş üyeliği askıya alındı. Macaristan için finansal kriz ve farklı nedenler gündeme gelirken, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovakya ve Bosna-Hersek’in ekonomik sebepler nedeniyle yarışmaya katılmadığı açıklandı.

