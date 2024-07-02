Ev fiyatına tay: İnzibat rekor fiyata satıldı!

02 Temmuz 2024 19:39 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 19:39

TİGEM Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenen ihalede 73 Arap koşu tayından 59'u rekor bir gelirle yeni sahiplerine kavuştu. Karacabey Harası'nda 59 tayın satışından 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi.

REKOR GELİR ELDE EDİLDİ

İnzibat isimli tay 2 milyon TL'den alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 73 Arap koşu tayından 59'u satılarak 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 59'u 60 bin lira ile 2 milyon arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

DAİRE FİYATINA SATILDI

İhalenin en pahalısı, Zülfükar Güneli tarafından daire fiyatına, 2 milyon liraya alınan "İnzibat" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "İnzibat"ı, yine Zülfükar Günalı'nın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı "Alaycı Kuş" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Hacı Çelik'in 1 milyon 300 bin liraya satın aldığı "Alaca Höyük" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 59 tayın satışından toplam 21 milyon 655 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.