Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Ocak zammıyla evde bakım maaşları değişecek
Evde bakım maaşına gelecek olan zam miktarı devlet desteği alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşlarının zam oranı ocak ayında netlik kazanacak.
Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere her ayın belirli günlerinde evde bakım maaşları yatıyor. 2025 yılında Memur maaşı zamlarıyla beraber evde bakım maaşları da değişkenlik gösterecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 12 civarında zam yapılması tahmin ediliyor. Buna göre; 9 bin 77 lira olan evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi öngörülüyor.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.