Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Ocak zammıyla evde bakım maaşları değişecek

21 Kasım 2024 14:18 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:20

Evde bakım maaşına gelecek olan zam miktarı devlet desteği alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşlarının zam oranı ocak ayında netlik kazanacak.

Ağır engelli​, hasta​ ve yaşlı​ vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere her ayın belirli günlerinde evde bakım maaşları yatıyor. 2025 yılında Memur maaşı zamlarıyla beraber evde bakım maaşları da değişkenlik gösterecek.

EVDE BAKIM MAAŞI​ NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 12 civarında zam yapılması tahmin ediliyor. Buna göre; 9 bin 77 lira olan evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi öngörülüyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.