Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücretin ardından evde bakım ödemeleri de aratılmaya başlandı

24 Aralık 2024 23:49 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 23:57

Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından gözler birçok maaşla birlikte evde bakım maaşı da merak edilenler arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor.

2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi? Ara zam uygulaması devam ediyor mu?

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi? Ara zam uygulaması devam ediyor mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta veya engelli yakınlarına ödenen evde bakım maaşları 2024 yılı itibariyle 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI​ NE KADAR?

Yeni evde bakım maaşı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Bu kapsamda evde bakım maaşlarının da 9 bin 77 TL'den 10 bin 100 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Öte yandan evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor.

Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS göndermeniz yeterli.