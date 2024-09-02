Evde bakım maaşlarının 15 Eylül’den itibaren hesaplara yatması bekleniyor

02 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:56

Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere her ayın belirli günlerinde evde bakım maaşları yatıyor. Devlet desteğinin yattığı tarih ise illere göre farklılık gösteriyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri tarafından bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara vatandaşlar ve ailelerine verilen devlet desteği her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatıyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammıyla beraber yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşları 9 bin 77 TL olarak belirlendi.

EVDE BAKIM PARASI ALMA ŞARTLARI NELER?

Evde bakım maaşı alma şartları şu şekildedir;

Sağlık Kurulu Raporu ile ağır engelli (%90 ve üzeri engellilik oranı) olarak belgelenmelidir.

Bireyin bakımını üstlenecek bir aile üyesinin olması ve bu aile üyesinin sosyal güvencesinin olmaması gerekir.

Bakıma muhtaç kişinin sosyal güvencenin olmamalıdır ve emeklilik maaşı almamalıdır.

Hanedeki herkesin, her türlü gelirinin hanedeki kişi sayısına bölündüğünde, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olmaması gereklidir.