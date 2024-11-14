Evde bakım maaşlarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım maaşı ödeme tarihi, kasım ayına girilmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı.
Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere her ayın belirli günlerinde evde bakım maaşları yatıyor. Devlet desteğinin yattığı tarih ise illere göre farklılık gösteriyor.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayı evde bakım maaşlarının yatacağı tarih araştırılıyor. İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammıyla beraber yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşları 9 bin 77 TL olarak belirlenmişti.