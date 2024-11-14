Evde bakım maaşlarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

14 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım maaşı ödeme tarihi, kasım ayına girilmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı.