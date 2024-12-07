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Everton - Liverpool maçı neden ertelendi? Oynanacak tarihi bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Aralık 2024 16:22 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 16:24
Everton - Liverpool maçı neden ertelendi? Oynanacak tarihi bekleniyor

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton - Liverpool karşılaşmasının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmişti. 15.30'da başlaması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi üzerine yeni tarihi de gündeme geldi.

Premier Lig'de heyecan devam ederken Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecekti. 15 haftada oynanacak olan müsabakanın ertelenmesinin ardından sebebi de taraftarın merak ettikleri arasında yer aldı.

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Premier Lig'de 15. hafta oynanacak olan karşılaşma olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. 15.30'da başlaması beklenen müsabakanın yeni tarihi henüz duyurulmazken kulüplerden kısa süre içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor.

Everton - Liverpool maçı neden ertelendi? Oynanacak tarihi bekleniyor - 1. Resim

BUGÜN PREMİER LİG'DE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Günün maç programı şöyle:

İngiltere Premier Lig

Everton - Liverpool | 15:30 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

Aston Villa - Southampton | 18:00 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Brentford - Newcastle | 18:00 | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV

Crystal Palace - Manchester City | 18:00 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

Manchester Utd - Nottingham Forest | 20:30 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber

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