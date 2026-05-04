Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Everton Manchester City maçı canlı hangi kanalda belli oldu. Premier Lig’in 35. haftasında Everton ile Manchester City bu akşam karşı karşıya geliyor. Hill Dickinson Stadium’da oynanacak mücadele, iki takım açısından da sezonun kritik virajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip Avrupa potasına yaklaşma fırsatı ararken, konuk takım zirve yarışında puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Everton Manchester City hangi kanalda? İşte Everton Manchester City canlı maç yayını…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 21:37

İngiltere’de heyecanı bu akşam önemli bir karşılaşmayla devam ediyor. ile arasındaki mücadele, lig sıralamasını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurabilecek nitelik taşıyor.

HABERİN ÖZETİ

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Manchester City arasındaki önemli bir futbol maçı bu akşam saat 22.00'de Bein Sports 3 ekranlarında yayınlanacak.
Everton Manchester City canlı izle! Everton, 47 puanla ligde 11. sırada bulunuyor.
Everton Manchester City hangi kanalda? Manchester City ligde ikinci sırada ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Everton Manchester City maçı hangi kanalda? Maç kadroları açıklandı: Everton'dan Pickford, Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien, Iroegbunam, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Röhl, Beto; Manchester City'den ise Donnarumma, O'Reilly, Guehi, Khusanov, Nunes, Gonzalez, Bernardo Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland ilk 11'de yer alacak.
Everton - Manchester City nerede izlenir? İki takım arasında oynanan resmi maçlarda Manchester City'nin galibiyet sayısı daha fazla.
Manchester City, Premier Lig'de son 17 lig maçında yenilgi yaşamadı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

EVERTON MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

Everton, sezon başından bu yana topladığı 47 puanla ligde 11. sırada bulunuyor. David Moyes yönetimindeki ekip, son haftalarda aldığı sonuçlarla sıralamada kritik bir noktaya geldi. Liverpool ve West Ham karşısında alınan mağlubiyetler sonrası takımın puan kaybı yaşaması, bu karşılaşmayı daha da önemli hale getirdi. Taraftarı önünde oynayacağı mücadelede alınacak sonuç, Avrupa kupalarına katılım açısından belirleyici olacak.

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Manchester City ise ligde ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Pep Guardiola yönetimindeki ekip, hem ligde hem de kupada elde ettiği sonuçlarla formunu koruyor. FA Cup yarı finalinde Southampton karşısında alınan galibiyetin ardından takımda moraller yüksek seviyede bulunuyor. Mücadele ile ekranlara gelecek.

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

EVERTON - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

Everton - Manchester City maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Everton 11: Pickford, Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien, Iroegbunam, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Röhl, Beto

Manchester United 11: Donnarumma, O'Reilly, Guehi, Khusanov, Nunes, Gonzalez, Bernardo Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

EVERTON MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA?

Everton ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve yayın programı kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Everton Manchester City maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Universo Now

Almanya: Sky Sport Top Event

Arjantin: TNT Sports

Belçika: Play Sports 1

Danimarka: TV3+ HD

Fransa: Canal+ Foot

İspanya: DAZN1 Spain

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

EVERTON - MANCHESTER CİTY İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda Manchester City’nin üstünlüğü bulunuyor. Yaklaşık 200 karşılaşmada Everton 68 galibiyet alırken, Manchester City 83 kez sahadan galip ayrıldı. 49 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da Manchester City’nin 288 gole karşılık Everton’ın yaklaşık 255 golü bulunuyor.

Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

özelinde son yıllarda Manchester City’nin üstünlüğü daha belirgin hale geldi. City, son 17 lig maçında yenilgi yaşamadı ve bu süreçte 14 galibiyet ile 3 beraberlik aldı. Everton ise sahasında Manchester City’ye karşı oynadığı son lig maçlarında çok sayıda mağlubiyet yaşadı.

ETİKETLER
#Futbol
#manchester city
#premier lig
#canlı yayın
#everton
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.