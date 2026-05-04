Everton Manchester City hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

İngiltere’de futbol heyecanı bu akşam önemli bir karşılaşmayla devam ediyor. Everton ile Manchester City arasındaki mücadele, lig sıralamasını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurabilecek nitelik taşıyor.

Özetle

Everton, sezon başından bu yana topladığı 47 puanla ligde 11. sırada bulunuyor. David Moyes yönetimindeki ekip, son haftalarda aldığı sonuçlarla sıralamada kritik bir noktaya geldi. Liverpool ve West Ham karşısında alınan mağlubiyetler sonrası takımın puan kaybı yaşaması, bu karşılaşmayı daha da önemli hale getirdi. Taraftarı önünde oynayacağı mücadelede alınacak sonuç, Avrupa kupalarına katılım açısından belirleyici olacak.

Manchester City ise ligde ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Pep Guardiola yönetimindeki ekip, hem ligde hem de kupada elde ettiği sonuçlarla formunu koruyor. FA Cup yarı finalinde Southampton karşısında alınan galibiyetin ardından takımda moraller yüksek seviyede bulunuyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

EVERTON - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

Everton - Manchester City maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Everton 11: Pickford, Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien, Iroegbunam, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Röhl, Beto

Manchester United 11: Donnarumma, O'Reilly, Guehi, Khusanov, Nunes, Gonzalez, Bernardo Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland

EVERTON MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA?

Everton ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve yayın programı kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

Everton Manchester City maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Universo Now

Almanya: Sky Sport Top Event

Arjantin: TNT Sports

Belçika: Play Sports 1

Danimarka: TV3+ HD

Fransa: Canal+ Foot

İspanya: DAZN1 Spain

EVERTON - MANCHESTER CİTY İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda Manchester City’nin üstünlüğü bulunuyor. Yaklaşık 200 karşılaşmada Everton 68 galibiyet alırken, Manchester City 83 kez sahadan galip ayrıldı. 49 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da Manchester City’nin 288 gole karşılık Everton’ın yaklaşık 255 golü bulunuyor.

Premier Lig özelinde son yıllarda Manchester City’nin üstünlüğü daha belirgin hale geldi. City, son 17 lig maçında yenilgi yaşamadı ve bu süreçte 14 galibiyet ile 3 beraberlik aldı. Everton ise sahasında Manchester City’ye karşı oynadığı son lig maçlarında çok sayıda mağlubiyet yaşadı.