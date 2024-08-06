Exxen platformunda tek maç satın alma bulunmuyor

06 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:04

Bu akşam futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille-Fenerbahçe maçı oynanırken mücadele EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı anlık olarak takip etmek isteyenler ise tek maç üyelik olup olmadığını araştırmaya başladı.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Dijital içeriklerin yer aldığı ve UEFA maçlarının yayınlandığı Exxen platformunda tek maç için satın alma imkanı bulunmazken çeşitli paketler satın alarak erişim sağlanabiliyor.

EXXEN SPOR PAKETİ ÜYELİK FİYATI NE KADAR?

Birçok içeriğin yer aldığı platformda üyelik ile giriş yapılırken çeşitli paket seçenekleri sunuluyor.

Reklamlı Aylık Paket 160.90 TL olurken Reklamsız Aylık Paket 223.90 TL'den satılıyor.

Exxen + ExxenSpor imkanı ile alınan abonelikler için Reklamlı Aylık Paket 327,90 TL ve Reklamsız Aylık Paket 390.90 TL olarak satılmakta.