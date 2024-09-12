Exxen zammı sonrası reklamsız paket 223,90 TL'ye çıktı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 14:43 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:50

Son zamanlarda sıkça kullanılan Exxen platformunda futbol maçları, çizgi filmler ve çeşitli filmler izlenebiliyor. 2024 yılında fiyatlarına zam uygulandı. Abonelerin gündemine ise güncel fiyat ne kadar oldu, kaç TL yer aldı.

Her gün binlerce kişinin giriş yaptığı Exxen platformunda uygulanan zamla beraber fiyatlarda değişikliğe gidildi. Exxenspor ücretlerine de zam gelirken reklamlı ve reklamsız aylık paket fiyatları belli oldu. EXXEN ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU 2024? Dizi, film ve maç yayınlarının olduğu platforma 2024 yılında zam geldi. Güncel fiyatlara göre reklamlı aylık paket 160,90 TL'ye çıkarken reklamsız paket 223,90 TL oldu. Maç yayınlarının olduğu Exxenspor'da ise reklamlı aylık paket 327,90 TL, reklamsız paket 390,90 TL'ye çıktı. Yeni fiyatların 12 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. EXXEN GÜNCEL FİYATLARI KAÇ TL? 12 Eylül'de gelen zam sonrasında abone olmak isteyenler yeni fiyat tarifesi ile karşılaştı. Sitede üye olma adımları esnasında çıkan fiyat listesi şöyle oldu: İlgili Haberler Exxen tek maç satın alma yerine aylık üyelik sunuyor Exxen platformunda tek maç satın alma bulunmuyor