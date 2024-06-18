Eylem Tok ve oğlu bugün saat 18.00'da ABD'de hakim karşısına çıkacak

18 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:56

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı olan Kemerburgaz bölgesinde 1 Mart 2024 tarihinde yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan T.C. ile annesi Eylem Tok önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu ABD'de 106 günlük firarın ardından tutuklandı.

EYLEM TOK VE OĞLU NE ZAMAN YARGILANACAK?

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Eylem Tok ve oğlu bugün Türkiye Saati ile 18.00'da hakim karşısına çıkacak.

Boston şehrinde gerçekleşecek olan duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

EYLEM TOK OLAYI

1 Mart 2024 tarihinde Eyüpsultan'da 3 ATV aracından biri seyir halindeyken arızalandı.

Yol kenarına çekilen arızalı aracın tamiri sırasında aynı yönde ilerleyen bir araç 3 ATV'ye çarptı.

Kazada yalanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, Oğuz Murat Aci ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, buradan da ABD'ye kaçmıştı.