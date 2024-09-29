Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak

29 Eylül 2024 13:00 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:03

Eylül ayı enflasyon verileri, TÜFE kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

Asgari ücret zammında çarpıcı detay! Enflasyon farkı bu yıl verilecek mi? İşte 2025 yılı için masadaki zam oranı

Asgari ücret zammında çarpıcı detay! Enflasyon farkı bu yıl verilecek mi? İşte 2025 yılı için masadaki zam oranı

Enflasyon​ rakamlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği eylül ayı enflasyon beklentisi gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)​, 3 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla memur, emekli, işveren ve işçiler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, yılın dokuzuncu enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYONU KAÇ OLACAK? EKONOMİSTLERİN YORUMLARI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin 17 ekonomistin katıldığı beklenti anketi sonuçlandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.