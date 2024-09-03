Eylül ayı kira zammı oranı ağustos enflasyon verisinin ardından belli olacak
Kira artış zam oranı merakla beklenirken bugün ağustos ayı enflasyon verisi de belli olacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira zam oranı geçen ay 65,93 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı kira artış zammı ne kadar oldu beklenirken verilerle beraber netlik kazanacak.
Türkiye'nin gündemine yer alan ev ve iş yeri kira artış oranı 3 Eylül itibarıyla belli olacak. Ağustos ayı kira artış zammında üst sınır % 65,93 olarak açıklanırken bugün yeni oran duyurulacak.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Ağustos ayı enflasyon verisi henüz açıklanmazken kira artış oranı da netleşmedi.
3 Eylül günü 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranının ardından kira zammı yüzdesi de belirlenmiş olacak.
GEÇEN AY AĞUSTOS KİRA ZAM ORANI NE KADARDI 2024?
Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon verileri %61,78 olurken 12 aylık enflasyona göre netleşen kira zammında üst sınır %65,93 olmuştu.
Bu ayın verisi ise 10.00 itibarıyla duyurulacak.
TÜİK TEMMUZ ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay enflasyonunda bir önceki aya göre %3,23 artış yaşandı ve yıllık bazda %61,78 oldu.
AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ 3 EYLÜL 2024?
Ekonomistlerin beklentilerine göre anket sonuçlarında bu ayın ortalaması %2,64 olurken en düşüğü yüzde 2,21 ve en yükseği yüzde 3,10 oranda artış oldu.
Beklentilere göre bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye inmesi bekleniyor.