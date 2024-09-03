Eylül ayı kira zammı oranı ağustos enflasyon verisinin ardından belli olacak

03 Eylül 2024 08:59 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:12

Türkiye'nin gündemine yer alan ev ve iş yeri kira artış oranı 3 Eylül itibarıyla belli olacak. Ağustos ayı kira artış zammında üst sınır % 65,93 olarak açıklanırken bugün yeni oran duyurulacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ağustos ayı enflasyon verisi henüz açıklanmazken kira artış oranı da netleşmedi.

3 Eylül günü 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranının ardından kira zammı yüzdesi de belirlenmiş olacak.

GEÇEN AY AĞUSTOS KİRA ZAM ORANI NE KADARDI 2024?

Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon verileri %61,78 olurken 12 aylık enflasyona göre netleşen kira zammında üst sınır %65,93 olmuştu.

Bu ayın verisi ise 10.00 itibarıyla duyurulacak.

TÜİK TEMMUZ ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay enflasyonunda bir önceki aya göre %3,23 artış yaşandı ve yıllık bazda %61,78 oldu.

AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ 3 EYLÜL 2024?

Ekonomistlerin beklentilerine göre anket sonuçlarında bu ayın ortalaması %2,64 olurken en düşüğü yüzde 2,21 ve en yükseği yüzde 3,10 oranda artış oldu.

Beklentilere göre bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye inmesi bekleniyor.