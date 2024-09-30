Eylül Ersöz, Deha dizisinde Devran'ın kardeşi Ceylan rolünü oynuyor

30 Eylül 2024 15:11 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:22

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Deha dizisine yoğun ilgi gösterildi. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı dizideki Ceylan karakterini kim canlandırıyor belli oldu. Deha dizisinin oyuncu kadrosunda Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu ve Umutcan Ütebay gibi isimler yer alıyor.

Pazar günü ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaştı. Birçok başarılı sanatçının yer aldığı Deha'nın konusu ve çekildiği sahneler de seyirciden tam not aldı.

DEHA CEYLAN KİM OYNUYOR, GERÇEK ADI NEDİR?

İlk sezonu ile ekranlara gelmeye başlayan Deha, ilk bölümü ile ses getirdi. Dizide yer alan Ceylan karakteri beğeni topladı.

Ceylan'ı oyuncu Eylül Ersöz oynuyor. Karakter Devran'ın kız kardeşi olurken İskender ve Gülce'nin ikizlerinden bir tanesi.

Devran'ın tek kız kardeşi olan Ceylan dizide sevilen bir rolü üstleniyor.

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu 6 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Ersöz, Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden mezun olmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı.

Gülperi dizisinde Zeliha karakterini oynayan isim 2021'de Ada Masalı'nda Nehir karakterini canlandırdı.

Kurak Günler filminde ise Pekmez karakteri ile ses getirdi.

DEHA OYUNCU KADROSU 2024

Show TV​'nin sevilen dizisinde Aras Bulut İynemli​, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu gibi isimler bulunuyor.

Yayın hayatına yeni başlayan diziye ileride birkaç oyuncunun da dahil olması bekleniyor.

DEHA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı dizi pazar günleri Show TV'de 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.