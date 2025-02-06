Eyüp Aydın kimdir, nereli? Boluspor Galatasaray maçında gol attı gündem oldu

Eyüp Aydın, Galatasaray’ın genç yeteneklerinden birisi.

Ziraat Türkiye Kupası Boluspor, Galatasaray maçının 44. dakikasında gol bulan oyuncu kısa sürede en çok aranan isimler arasına girdi.

Eyüp Aydın, Almanya'da doğumlu bir futbolcudur.

Eyüp Aydın, futbol hayatına Bayern Münih altyapısında başladı ve Galatasaray altyapısında devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Boluspor maçında ceza sahası dışından attığı harika golle damga vuran Eyüp Aydın, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Eyüp Aydın, “Top ayağıma geldiğinde ya direğe çarpacak ya da içeri girecek demiştim. Allah’a şükürler olsun gol oldu. Galatasaray’da ilk golümü atmak nasip oldu.” diye konuştu.