Eyüpspor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? TFF esame listesi açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın son maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak mücadele, haftanın kapanış karşılaşması olacak. Eyüpspor Beşiktaş maçı yayın ile ekranlara gelecek.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, Türkiye’de beIN Sports ve TOD TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Uydu yayını üzerinden beIN Sports aboneleri karşılaşmayı canlı takip edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için TOD TV platformu da canlı yayın imkanı sunacak.

Eyüpspor Beşiktaş maçı yurt dışında takip etmek isteyen izleyiciler için de çeşitli yayın seçenekleri bulunuyor. Bosna Hersek’te Sport Klub 2 HR, Brezilya’da Disney+, Fildişi Sahili’nde ESPN 2 Africa ve Uruguay’da ESPN 5 Sur karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak. Yayınlar, ilgili ülkelerin resmi platformları üzerinden gerçekleştirilecek.

Eyüpspor Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 2 HR

Brezilya: Disney+

Fildişi Sahili: ESPN 2 Africa

Uruguay: ESPN 5 Sur

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ta Eyüpspor karşılaşması öncesinde iki oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, kadroda yer almayacak.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.

Beşiktaş 11: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, Jota, El Bilal.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Eyüpspor Beşiktaş karşılaşması, Türkiye’de hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izlenebilecek. beIN Sports, uydu yayını ile maçı canlı olarak ekranlara getirecek. Digiturk aboneleri, ilgili beIN Sports kanalından mücadeleyi takip edebilecek.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV uygulaması canlı yayında olacak. TOD kullanıcıları, telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla internet bağlantısı olan her yerden canlı yayına erişebilecek. Platform, mobil kullanım kolaylığıyla futbolseverlere alternatif bir izleme seçeneği sunuyor.

BEİN SPORTS EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

beIN Sports’un canlı yayınlarını Türkiye’de yasal yollarla izlemek için resmi platformlara abone olunması gerekiyor. 2026 itibarıyla Trendyol Süper Lig karşılaşmaları, beIN CONNECT, Digiturk ve TOD platformları üzerinden yayınlanıyor. beIN CONNECT, Digiturk’ün internet tabanlı servisi olarak bilgisayar, telefon, tablet ve Smart TV’lerden canlı maç izleme imkanı sağlıyor.

Abonelik işlemleri beinconnect.com.tr adresi üzerinden veya mevcut Digiturk hesabı ile yapılabiliyor. Spor Paketleri ve Taraftar Paketleri gibi farklı seçenekler bulunuyor. Abonelik sonrası uygulama üzerinden Canlı TV bölümüne girilerek beIN Sports kanallarına erişim sağlanabiliyor.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynanan üç maçta rakibini 2-1, 3-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 7 gol atarken, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi.

İki takım, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşılaşmış ve Beşiktaş sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinden sonraki süreçte lig ve kupada toplam 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Eyüpspor ise ligde oynadığı son üç maçta yalnızca 1 puan alabildi.