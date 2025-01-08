Eyüpspor - Boluspor maçı nereden izlenir? ZTK'da heyecan sürüyor

08 Ocak 2025 15:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:35

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken bugün Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için yayınlandığı kanal netleşti.

Taraftarların yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası​'nda heyecan devam ederken bugün oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu.

Eyüpspor​ ile Boluspor​ 15.30'da mücadeleye başladı.

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor​ ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı izlemek isteyenler A Spor kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Türkiye Kupası maçları A Spor veya ATV ekranlarında yayınlanıyor.

ZTK MAÇLARI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bu akşam ZTK'da oynanacak olan karşılaşmalar A Spor üzerinden izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre grup karşılaşmaları 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak. Yarının karşılaşmaları ise şöyle:

B Grubu:

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe

C Grubu:

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor