Eyüpspor - Göztepe maçı bugün saat 19.00'da Eyüp Stadı'nda oynanacak

04 May 2024 13:30 - Güncelleme : 04 May 2024 13:49

Trendyol 1. Lig'in 33. hafta mücadeleleri kapsamında Eyüpspor ve Göztepe karşı karşıya gelecek.

İki takımda lig bitiminden haftalar önce Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.

Prestij maçı olacak olan karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

Eyüpspor - Göztepe arasında gerçekleştirilecek olan maç bugün saat 19.00'da oynanacak.

Eyüp Stadı'nda oynanacak olan maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarında yayınlanacak.

Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetirken yardımcıları ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Mehmet Dura olacak.

Eyüpspor ve Göztepe arasında gerçekleşen 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçı Göztepe 5-1 kazanmıştı.