04 May 2024 13:30 - Güncelleme : 04 May 2024 13:49
Eyüpspor - Göztepe maçı bugün saat 19.00'da Eyüp Stadı'nda oynanacak
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor ve Göztepe prestij maçı oynayacak. Taraftarlar tarafından maçın ne zaman ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ayrıca taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve nerede oynanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol 1. Lig'in 33. hafta mücadeleleri kapsamında Eyüpspor ve Göztepe karşı karşıya gelecek.
İki takımda lig bitiminden haftalar önce Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.
Prestij maçı olacak olan karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.
Eyüpspor - Göztepe arasında gerçekleştirilecek olan maç bugün saat 19.00'da oynanacak.
Eyüp Stadı'nda oynanacak olan maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarında yayınlanacak.
Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetirken yardımcıları ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Mehmet Dura olacak.
Eyüpspor ve Göztepe arasında gerçekleşen 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçı Göztepe 5-1 kazanmıştı.
Kaynak: TGRT Haber