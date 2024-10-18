Eyüpspor-Göztepe maçı yarın oynanacak! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:05

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanacak olan Eyüpspor-Göztepe maçının ne zaman, saat kaçta düzenleneceği gündem oldu. Ayrıca taraftarlar karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig​ dokuzuncu haftasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Dokuzuncu hafta karşılaşmaları kapsamında Eyüpspor-Göztepe maçı oynanacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Eyüpspor-Göztepe maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Mustafa Savranlar ile Murat Engin Gözütok olacak. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE? Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. EYÜPSPOR​ VE GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ Göztepe 12 puan ile Süper Lig'de altıncı sırada yer alıyor. Eyüpspor ise hemen arkasından aynı puan ile 7. sırada yer alıyor. Göztepe son oynadığı 5 maçın 3'ünde galibiyet, 1'inde beraberlik ve mağlubiyet aldı. Eyüpspor'un ise sadece 1 maçta sahadan galibiyet ile ayrılırken ikişer tane mağlubiyet ve beraberliği bulunuyor. İlgili Haberler Göztepe, Eyüpspor maçına hazırlanıyor!