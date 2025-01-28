Eyüpspor Kasımpaşa maçı ne zaman? Arda Turan ile Burak Yılmaz karşılaşacak

28 Ocak 2025 15:05 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:12

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray'ın eski oyuncuları Burak Yılmaz ve Arda Turan teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.

Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor - Kasımpaşa maçının tarihi heyecanla beklenirken fikstür belli oldu.

TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre karşılaşmanın oynanacağı zaman netleşti.

EYÜPSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN 2025?

Kasımpaşa ile Eyüpspor Süper Lig'de 11 Mayıs 2025 tarihinde mücadele edecek. Eskiden Galatasaray'da forma giyen iki isim bu sefer de teknik direktör olarak sahaya çıkacaklar.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Hakan Keleş'in görevinden ayrılması üzerine yerine Burak Yılmaz geldi. Kulüpten gelen açıklama şöyle oldu:

"Kasımpaşa'mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."