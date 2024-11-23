Eyüpspor - Rizespor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları başlıyor. Milli ara sonrasında heyecanla beklenen karşılaşmalara kısa süre kala bugün Eyüpspor ile Rizespor mücadele edecek. Karşılaşmanın yayınlandığı kanal da netleşti.
Uluslar Ligi nedeniyle milli ara 11 Kasım'da başlamıştı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakalardan bir tanesi de Eyüpspor - Rizespor karşılaşması oldu.
Taraftarlar maçı canlı izleyebileceği kanalı araştırırken saati de belli oldu.
EYÜPSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Bugün oynanacak olan mücadele 13.30'da başlayacak.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Trendyol 1. Lig
Keçiörengücü – Manisa FK | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Y.Malatyaspor – İstanbulspor | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
Boluspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Gaziantep FK – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Bodrumspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Eyüpspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Kayserispor – Fenerbahçe | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Gençlerbirliği – Ankaragücü | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
TFF 2. Lig
Serik Bld. – Elazığspor | 13.30
Bucaspor – Vanspor | 14.00
Altınordu – 1461 Trabzon | 14.00
İnegölspor – Batman Petrol | 14.00