Eyüpspor - Rizespor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Kasım 2024 13:20 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:25

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları başlıyor. Milli ara sonrasında heyecanla beklenen karşılaşmalara kısa süre kala bugün Eyüpspor ile Rizespor mücadele edecek. Karşılaşmanın yayınlandığı kanal da netleşti.

Uluslar Ligi nedeniyle milli ara 11 Kasım'da başlamıştı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakalardan bir tanesi de Eyüpspor - Rizespor karşılaşması oldu. Taraftarlar maçı canlı izleyebileceği kanalı araştırırken saati de belli oldu. EYÜPSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bugün oynanacak olan mücadele 13.30'da başlayacak. BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar şöyle: Trendyol 1. Lig Keçiörengücü – Manisa FK​ | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports​ Max 1, beIN Sports Tod TV Y.Malatyaspor – İstanbulspor | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV Boluspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Gaziantep FK – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Bodrumspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Eyüpspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Kayserispor – Fenerbahçe | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Gençlerbirliği – Ankaragücü | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV TFF 2. Lig Serik Bld. – Elazığspor | 13.30 Bucaspor – Vanspor | 14.00 Altınordu – 1461 Trabzon | 14.00 İnegölspor – Batman Petrol | 14.00 İlgili Haberler Trabzonspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor! Bugün maç var mı? 23 Kasım Süper Lig, TFF 3. Lig müsabakalarının saati duyuruldu