Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları merak ediliyor

İstanbul
Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı ve Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Eyyvah Eyvah 2 televizyon ekranlarına gelmesiyle Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Sıcak atmosferiyle beğeni toplayan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Sevimli klarnetçimiz Hüseyin, İstanbul’daki babasını buluyor ve Firuzan ile terzi Ramiz’le birlikte memleketlerine dönüş yolunda başlarına ilginç maceralar geliyor.
Hüseyin, her girişiminde rezil olsa da klarneti ve saflığıyla yüreklere dokunmaya devam ediyor.