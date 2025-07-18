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Editor
 | Erdem Avsar

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları merak ediliyor

Ata Demirel’in sevilen filmlerinden Eyvah Eyvah 2 ekranlara gelmesiyle yeniden gündem oldu. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı.

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Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları merak ediliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 22:34
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 22:34

Senaryosunu 'in kaleme aldığı ve Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Eyyvah Eyvah 2 televizyon ekranlarına gelmesiyle Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Sıcak atmosferiyle beğeni toplayan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları merak ediliyor

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NE?

Sevimli klarnetçimiz Hüseyin, İstanbul’daki babasını buluyor ve Firuzan ile terzi Ramiz’le birlikte memleketlerine dönüş yolunda başlarına ilginç maceralar geliyor.

Hüseyin, her girişiminde rezil olsa da klarneti ve saflığıyla yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları merak ediliyor

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

  • Demet Akbağ
  • Ata Demirer
  • Özge Borak
  • Salih Kalyon
  • Alican Yücesoy
  • Tanju Tuncel
  • Ayşe Nil Şamlıoğlu
  • Meray Ülgen
  • Selçuk Uluergüven
  • Tarık Ünlüoğlu

Sıkça Sorulan Sorular

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli köyünde çekildi.
ETİKETLER
#demet akbağ
#Ata Demirer
#Yeni Film
#Eyyvah Eyvah 2
#Hakan Algül
#Türk Komedi
#Aktüel
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