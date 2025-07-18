Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları merak ediliyor

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı ve Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Eyyvah Eyvah 2 televizyon ekranlarına gelmesiyle Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Sıcak atmosferiyle beğeni toplayan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NE?

Sevimli klarnetçimiz Hüseyin, İstanbul’daki babasını buluyor ve Firuzan ile terzi Ramiz’le birlikte memleketlerine dönüş yolunda başlarına ilginç maceralar geliyor.

Hüseyin, her girişiminde rezil olsa da klarneti ve saflığıyla yüreklere dokunmaya devam ediyor.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu