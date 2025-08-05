Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? Kavurucu sıcaklar geliyor

Eyyam-ı Bahur sıcakları, yaz aylarının en bunaltıcı dönemini oluştururken, 2025 yılı için bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Türkiye’de özellikle Güney ve Batı bölgelerde etkili olan bu sıcak hava dalgası, sağlık ve çevresel riskleriyle gündemde.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN 2025?

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 2025 yılında Ağustos ayının ikinci haftasında, özellikle 11 Ağustos civarında başlaması bekleniyor. Bazı kaynaklar, sıcak hava dalgasının bu tarihten itibaren Türkiye genelinde etkili olacağını belirtmektedir. Eyyam-ı Bahur sıcakları genellikle Kuzey Yarımküre’de Temmuz ve Eylül ayları arasında yaşanmaktadır. Sıcaklıkların 35-45°C’ye ulaşacağı bu dönemde, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının başlangıcı, coğrafi konuma ve iklim koşullarına bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösterebilir. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın daha da artmasına neden olabilir. Vatandaşların bu dönemde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanması, bol su tüketmesi ve saat 10:00-16:00 arasında dışarı çıkmaktan kaçınması tavsiye edilmektedir.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının genellikle 7-10 gün sürmesi bekleniyor, ancak bu süre bölgesel iklim koşullarına göre değişebilir. 2025 yılında sıcaklıkların Ağustos ayının üçüncü haftasına, yani 18-19 Ağustos civarına kadar etkili olması öngörülüyor. Bazı tahminler ise sıcaklıkların 22 Ağustos’a kadar devam edebileceğini öne sürüyor. Bu dönemde sıcaklıkların 35-45°C arasında seyredeceği belirtilirken, yüksek nem oranları hissedilen sıcaklığı daha da artırabilir. Özellikle Güney ve Batı bölgelerde sıcaklıkların daha yoğun hissedilmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının bitişi, genellikle serin hava kütlelerinin bölgeye ulaşmasıyla gerçekleşir, ancak bu tarihler coğrafi konuma göre farklılık gösterebilir. Örneğin, 2024 yılında Eyyam-ı Bahur 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında etkili olmuştu. Bu yıl da benzer bir süre zarfında sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR, NEREDEN GELİR?

Eyyam-ı Bahur, Arapça kökenli bir terim olup “kavurucu günler” veya “çöl sıcakları” anlamına gelir ve yaz mevsiminin en sıcak, bunaltıcı günlerini ifade eder. Bu dönem, genellikle Arap Yarımadası veya Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle oluşur ve sıcaklıkların 35-45°C’ye ulaştığı, yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir etki yaratan bir süreçtir. Türkçede “Afrika sıcakları” olarak da anılan bu dönem, halk arasında kullanımı azalsa da sıcak hava dalgalarının yoğun olduğu zaman dilimlerini tanımlamak için kullanılıyor.