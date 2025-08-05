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 | TGRT Haber

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? Kavurucu sıcaklar geliyor

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden, Arapça kökenli bir terim olarak halk arasında “Afrika sıcakları” veya “cehennem sıcakları” olarak da biliniyor. Özellikle Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle sıcaklıkların 35-45°C’ye ulaştığı bu dönemde, yüksek nem hissedilen sıcaklığı artırıyor. Türkiye’de de önümüzdeki günlerde Eyyam-ı Bahur sıcakları görülebileceği belirtiliyor.

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Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? Kavurucu sıcaklar geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 00:34

sıcakları, yaz aylarının en bunaltıcı dönemini oluştururken, 2025 yılı için bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Türkiye’de özellikle Güney ve Batı bölgelerde etkili olan bu , sağlık ve çevresel riskleriyle gündemde.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN 2025?

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 2025 yılında Ağustos ayının ikinci haftasında, özellikle 11 Ağustos civarında başlaması bekleniyor. Bazı kaynaklar, sıcak hava dalgasının bu tarihten itibaren Türkiye genelinde etkili olacağını belirtmektedir. Eyyam-ı Bahur sıcakları genellikle Kuzey Yarımküre’de Temmuz ve Eylül ayları arasında yaşanmaktadır. Sıcaklıkların 35-45°C’ye ulaşacağı bu dönemde, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? Kavurucu sıcaklar geliyor

Sıcak hava dalgasının başlangıcı, coğrafi konuma ve iklim koşullarına bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösterebilir. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın daha da artmasına neden olabilir. Vatandaşların bu dönemde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanması, bol su tüketmesi ve saat 10:00-16:00 arasında dışarı çıkmaktan kaçınması tavsiye edilmektedir.

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? Kavurucu sıcaklar geliyor

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının genellikle 7-10 gün sürmesi bekleniyor, ancak bu süre bölgesel iklim koşullarına göre değişebilir. 2025 yılında sıcaklıkların Ağustos ayının üçüncü haftasına, yani 18-19 Ağustos civarına kadar etkili olması öngörülüyor. Bazı tahminler ise sıcaklıkların 22 Ağustos’a kadar devam edebileceğini öne sürüyor. Bu dönemde sıcaklıkların 35-45°C arasında seyredeceği belirtilirken, yüksek nem oranları hissedilen sıcaklığı daha da artırabilir. Özellikle Güney ve Batı bölgelerde sıcaklıkların daha yoğun hissedilmesi bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? Kavurucu sıcaklar geliyor

Sıcak hava dalgasının bitişi, genellikle serin hava kütlelerinin bölgeye ulaşmasıyla gerçekleşir, ancak bu tarihler coğrafi konuma göre farklılık gösterebilir. Örneğin, 2024 yılında Eyyam-ı Bahur 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında etkili olmuştu. Bu yıl da benzer bir süre zarfında sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? Kavurucu sıcaklar geliyor

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR, NEREDEN GELİR?

Eyyam-ı Bahur, Arapça kökenli bir terim olup “kavurucu günler” veya “çöl sıcakları” anlamına gelir ve yaz mevsiminin en sıcak, bunaltıcı günlerini ifade eder. Bu dönem, genellikle Arap Yarımadası veya Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle oluşur ve sıcaklıkların 35-45°C’ye ulaştığı, yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir etki yaratan bir süreçtir. Türkçede “Afrika sıcakları” olarak da anılan bu dönem, halk arasında kullanımı azalsa da sıcak hava dalgalarının yoğun olduğu zaman dilimlerini tanımlamak için kullanılıyor.

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