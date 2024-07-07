F1 2024 İngiltere GP 7 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
07 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:40
Dünyanın en popüler sporlarından olan F1 2024 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta İngiltere GP düzenlenecek. Yarışın saat kaçta düzenleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nda işler giderek kızışmaya başlıyor.
Arabalara yapılan güncellemeler ile birlikte yarışlar birbirine daha yakın geçmeye başladı.
Turnuvanın 12. yarışına bu sene İngiltere ev sahipliği yapacak.
Silverstone Circuit pistinde düzenlenecek olan yarışın ne zaman düzenleneceği açıklandı.
F1 İNGİLTERE GP SAAT KAÇTA?
F1 İngiltere GP 7 Temmuz saat 17.00'da düzenlenecek.
6 Temmuz'da yapılan sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu G. Russell'ın oldu.
Sıralama turlarındaki ilk 5 isim ise şöyle:
- G. Russel (Mercedes)
- L. Hamilton (Mercedes)
- L. Norris (McLaren)
- M. Verstappen (Red Bull)
- O. Piastri (McLaren)
F1 2024 PUAN TABLOSU
Sezonun ilk 11 yarışında Red Bull pilotu M. Verstappen liderliğini sürdürdü.
Hemen arkasından McLaren pilotu L. Norris takip ediyor.
Ferrari pilotları ise üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alıyor.
Pilotların puan durumu:
- M. Verstappen - 237
- L. Norris - 156
- C. Leclerc - 150
- C. Sainz Jr. - 135
- S. Perez - 118
- O. Piastri - 112
- G. Russel - 111
- L. Hamilton - 85
- F. Alonso - 41
- Y. Tsunoda - 19
- L. Stroll - 17
- N. Hülkenberg - 14
- D. Ricciardio - 11
- O. Bearman - 6
- P. Gasly - 6
- K. Magnussen - 5
- E. Ocon - 3
- A. Albon - 2
- C. Guanyu - 0
- V. Bottas - 0
- L. Sargeant - 0
Takımların puan durumu:
- Red Bull - 355
- Ferrari - 291
- McLaren - 268
- Mercedes - 196
- Aston Martin - 58
- RB - 30
- Haas - 19
- Williams - 9
- Alpine F1 - 2
- Kick Sauber - 0
Kaynak: TGRT Haber