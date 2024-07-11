F1 2025 Sprint yarışları 6 farklı ülkede gerçekleştirilecek
FIA ve Formula 1 (F1) tarafından 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı. Açıklanan bilgilere göre 2025 sezonunda 6 ülkede sprint yarışları düzenlenecek.
Formula 1 (F1) tarafından 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın yarış takvimi geçen hafta açıklanmıştı.
Açıklanan takvimde sprint yarışlarının nerelerde yapılacağı ise belirtilmemişti.
Motorsporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sprint yarışlarının hangi ülkelerde düzenleneceği merak ediliyor.
F1 2025 SPRİNT YARIŞLARI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?
FIA ve F1 tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2025 sezonunun ilk sprint yarışı 21-23 Mart tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek.
İki hafta sonra ise ikinci sprint yarışı Miami'de yapılacak.
Sprint yarışı düzenlenecek pistlerin tamamı ve tarihleri ise şöyle:
Çin: 21-23 Mart
Miami: 4-6 Nisan
Belçika: 25-27 Temmuz
ABD Austin: 17-19 Ekim
Brezilya: 7-9 Kasım
Katar: 28-30 Kasım
F1'de sprint yarışları olan haftalarda cuma günleri 1. antrenman seansı ve sprint sıralama turları yapılıyor.
Cumartesi günü sprint yarışı ve ana yarış gerçekleştiriliyor.