F1 2025 Sprint yarışları 6 farklı ülkede gerçekleştirilecek

11 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:35

Formula 1 (F1) tarafından 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın yarış takvimi geçen hafta açıklanmıştı.

Açıklanan takvimde sprint yarışlarının nerelerde yapılacağı ise belirtilmemişti.

Motorsporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sprint yarışlarının hangi ülkelerde düzenleneceği merak ediliyor.

F1 2025 SPRİNT YARIŞLARI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

FIA ve F1 tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2025 sezonunun ilk sprint yarışı 21-23 Mart tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek.

İki hafta sonra ise ikinci sprint yarışı Miami'de yapılacak.

Sprint yarışı düzenlenecek pistlerin tamamı ve tarihleri ise şöyle:

Çin: 21-23 Mart

Miami: 4-6 Nisan

Belçika: 25-27 Temmuz

ABD Austin: 17-19 Ekim

Brezilya: 7-9 Kasım

Katar: 28-30 Kasım

F1'de sprint yarışları olan haftalarda cuma günleri 1. antrenman seansı ve sprint sıralama turları yapılıyor.

Cumartesi günü sprint yarışı ve ana yarış gerçekleştiriliyor.