F1 2025 yarış takviminde İstanbul pisti yer almıyor

15 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:34

Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nın yarışlarının düzenleneceği pistler ve tarihleri açıklandı.

2025'te Ramazan ayının mart boyunca devam etmesinden dolayı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri Nisan ayına ertelendi.

Alınan kararın ardından 2025 sezonunun 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si (GP) ile başlayacağı belirtildi.

F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından İstanbul pistinin 2025 sezonunda olup olmadığı merak edildi.

F1 2025'DE İSTANBUL VAR MI?

F1 2025 sezonunda yer alan pistler arasında İstanbul Park pisti yer almıyor.

Ancak pistin yeni işletmecisi Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander Habertürk'e verdiği özel açıklamada F1 yarışlarının 2026'da yeniden İstanbul'da düzenlenmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

F1 2025 İLK YARIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

F1 2025'in ilk yarışı Avustralya'nın Melbourne pistinde 14-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Son yarış ise 5-7 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de bulunan Yas Marina pistinde yapılacak.

F1 2025 YARIŞ TAKVİMİ NEDİR?

14-16 Mart - Avustralya - Melbourne

21-23 Mart - Çin - Şanghay

4-6 Nisan - Japonya - Suzuka

11-13 Nisan - Bahreyn - Sakhir

18-20 Nisan - Suudi Arabistan - Cidde

2-4 Mayıs - Amerika Birleşik Devletleri - Miami

16-18 Mayıs - İtalya - Imola

23-25 Mayıs - Monako - Monako

30 Mayıs-1 Haziran - İspanya - Barselona

13-15 Haziran - Kanada - Montreal

27-29 Haziran - Avusturya - Spielberg

4-6 Temmuz - Birleşik Krallık - Silverstone

25-27 Temmuz - Belçika - Spa

1-3 Ağustos - Macaristan - Budapeşte

29-31 Ağustos - Hollanda - Zandvoort

5-7 Eylül - İtalya - Monza

19-21 Eylül - Azerbaycan - Bakü

3-5 Ekim - Singapur - Singapur

17-19 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri - Austin

24-26 Ekim - Meksika - Mexico City

7-9 Kasım - Brezilya - Sao Paulo

20-22 Kasım - Amerika Birleşik Devletleri - Las Vegas

28-30 Kasım - Katar - Lusail

5-7 Aralık - Abu Dabi - Yas Marina