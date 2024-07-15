F1 2025 yarış takviminde İstanbul pisti yer almıyor
2025 sezonunun yarış takvimi F1 tarafından açıklandı. 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya'da başlayacak olan sezon 5-7 Aralık'ta ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona erecek. İstanbul pisti ise F1'in 2025 sezonunda yer almadı.
Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nın yarışlarının düzenleneceği pistler ve tarihleri açıklandı.
2025'te Ramazan ayının mart boyunca devam etmesinden dolayı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri Nisan ayına ertelendi.
Alınan kararın ardından 2025 sezonunun 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si (GP) ile başlayacağı belirtildi.
F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından İstanbul pistinin 2025 sezonunda olup olmadığı merak edildi.
F1 2025'DE İSTANBUL VAR MI?
F1 2025 sezonunda yer alan pistler arasında İstanbul Park pisti yer almıyor.
Ancak pistin yeni işletmecisi Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander Habertürk'e verdiği özel açıklamada F1 yarışlarının 2026'da yeniden İstanbul'da düzenlenmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
F1 2025 İLK YARIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
F1 2025'in ilk yarışı Avustralya'nın Melbourne pistinde 14-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Son yarış ise 5-7 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de bulunan Yas Marina pistinde yapılacak.
F1 2025 YARIŞ TAKVİMİ NEDİR?
14-16 Mart - Avustralya - Melbourne
21-23 Mart - Çin - Şanghay
4-6 Nisan - Japonya - Suzuka
11-13 Nisan - Bahreyn - Sakhir
18-20 Nisan - Suudi Arabistan - Cidde
2-4 Mayıs - Amerika Birleşik Devletleri - Miami
16-18 Mayıs - İtalya - Imola
23-25 Mayıs - Monako - Monako
30 Mayıs-1 Haziran - İspanya - Barselona
13-15 Haziran - Kanada - Montreal
27-29 Haziran - Avusturya - Spielberg
4-6 Temmuz - Birleşik Krallık - Silverstone
25-27 Temmuz - Belçika - Spa
1-3 Ağustos - Macaristan - Budapeşte
29-31 Ağustos - Hollanda - Zandvoort
5-7 Eylül - İtalya - Monza
19-21 Eylül - Azerbaycan - Bakü
3-5 Ekim - Singapur - Singapur
17-19 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri - Austin
24-26 Ekim - Meksika - Mexico City
7-9 Kasım - Brezilya - Sao Paulo
20-22 Kasım - Amerika Birleşik Devletleri - Las Vegas
28-30 Kasım - Katar - Lusail
5-7 Aralık - Abu Dabi - Yas Marina