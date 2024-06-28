F1 Avusturya GP sıralama turları 29 Haziran'da düzenlenecek

28 Haziran 2024 09:54 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:17

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışına bu yıl Avusturya ev sahipliği yapıyor.

Spielberg şehrinde bulunan 4.318 km uzunluğundaki Red Bull Ring pistinde düzenlenecek olan yarışın takvimi açıklandı.

Takvimin açıklanmasının ardından sıralama turları ve ana yarışın ne zaman düzenleneceği belli oldu.

F1 AVUSTURYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?

Antrenman, sprint ve sprint yarışının ardından düzenlenecek olan Avusturya GP sıralama turları 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'da düzenlenecek.

F1 AVUSTURYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıralama turlarının ardından düzenlenecek olan F1 Avusturya GP ana yarışı ise 30 Haziran Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Karşılaşma beIN SPORTS 4 ekranlarında Türkçe olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA GP'Yİ 2023'DE KİM KAZANDI?

Red Bull 2023 yılında düzenlenen yarışı kazanarak kendi evinde zafer almıştı.

F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU

Sezonun 10. yarışının ardından şampiyona giderek kızışmaya başladı.

M. Verstappen liderliğini hala korurken C. Leclerc ve L. Norris arayı kapatmaya çalışıyor.

Pilotların puan durumu:

M. Verstappen - 219 L. Norris - 150 C. Leclerc - 148 C. Sainz Jr. - 116 S. Perez - 111 O. Piastri - 87 G. Russel - 81 L. Hamilton - 70 F. Alonso - 41 Y. Tsunoda - 19 L. Stroll - 17 D. Ricciardio - 9 O. Bearman - 6 N. Hülkenberg - 6 P. Gasly - 5 E. Ocon - 3 A. Albon - 2 K. Magnussen - 1 C. Guanyu - 0 V. Bottas - 0 L. Sargeant - 0

Takımların puan durumu:

Red Bull - 276

Ferrari - 252

McLaren - 184

Mercedes - 96

Aston Martin - 44

RB - 24

Haas - 7

Williams - 2

Alpine F1 - 2

Kick Sauber - 0

F1 2024 İLK 10 YARIŞI KAZANANLAR