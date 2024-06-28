F1 Avusturya GP sıralama turları 29 Haziran'da düzenlenecek
Dünyanın en popüler motor sporlarından olan F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı bu yıl Avusturya'da düzenleniyor. 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yarışın takvimi belli oldu.
Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışına bu yıl Avusturya ev sahipliği yapıyor.
Spielberg şehrinde bulunan 4.318 km uzunluğundaki Red Bull Ring pistinde düzenlenecek olan yarışın takvimi açıklandı.
Takvimin açıklanmasının ardından sıralama turları ve ana yarışın ne zaman düzenleneceği belli oldu.
F1 AVUSTURYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?
Antrenman, sprint ve sprint yarışının ardından düzenlenecek olan Avusturya GP sıralama turları 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'da düzenlenecek.
F1 AVUSTURYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sıralama turlarının ardından düzenlenecek olan F1 Avusturya GP ana yarışı ise 30 Haziran Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Karşılaşma beIN SPORTS 4 ekranlarında Türkçe olarak yayınlanacak.
AVUSTURYA GP'Yİ 2023'DE KİM KAZANDI?
Red Bull 2023 yılında düzenlenen yarışı kazanarak kendi evinde zafer almıştı.
F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU
Sezonun 10. yarışının ardından şampiyona giderek kızışmaya başladı.
M. Verstappen liderliğini hala korurken C. Leclerc ve L. Norris arayı kapatmaya çalışıyor.
Pilotların puan durumu:
- M. Verstappen - 219
- L. Norris - 150
- C. Leclerc - 148
- C. Sainz Jr. - 116
- S. Perez - 111
- O. Piastri - 87
- G. Russel - 81
- L. Hamilton - 70
- F. Alonso - 41
- Y. Tsunoda - 19
- L. Stroll - 17
- D. Ricciardio - 9
- O. Bearman - 6
- N. Hülkenberg - 6
- P. Gasly - 5
- E. Ocon - 3
- A. Albon - 2
- K. Magnussen - 1
- C. Guanyu - 0
- V. Bottas - 0
- L. Sargeant - 0
Takımların puan durumu:
- Red Bull - 276
- Ferrari - 252
- McLaren - 184
- Mercedes - 96
- Aston Martin - 44
- RB - 24
- Haas - 7
- Williams - 2
- Alpine F1 - 2
- Kick Sauber - 0
F1 2024 İLK 10 YARIŞI KAZANANLAR
- Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull
- Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull
- Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari
- Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull
- Çin GP - Max Verstappen - Red Bull
- Miami GP - Lando Norris - McLaren
- Emilia Romagna GP - Max Verstappen - Red Bull
- Monako GP - Charles Leclerc - Ferrari
- Kanada GP - Max Verstappen - Red Bull
- İspanya GP - Max Verstappen - Red Bull