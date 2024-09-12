F1 Bakü GP 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'da düzenlenecek! Sıralama turlarının takvimi açıklandı

12 Eylül 2024 14:28 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:32

Yaz arasının ardından Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nda rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonanın 17. yarışı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. F1 Bakü GP saat kaçta düzenleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarısında rekabet giderek artıyor.

Sezonun ilk kısmını açık ara farkla lider olarak bitiren Redd Bull pilotu Max Versttapen ikinci yarıda geri düşmeye başladı.

Rekabetin hat üst seviyeye ulaştığı şampiyonanın 17. yarışı bu hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Sporseverler tarafından F1 Bakü GP ne zaman, saat kaçta düzenleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

F1 BAKÜ GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenecek olan F1 Bakü GP, 15 Eylül Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'de başlayacak.

F1 BAKÜ GP SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?

F1 Bakü GP'nin sıralama turları 14 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'de düzenlenecek.

Karşılaşmanın antrenman seanslarının düzenleneceği gün ve saat ise şöyle:

Antrenman Seansı: 13 Eylül Cuma 12.30 Antrenman Seansı: 13 Eylül Cuma 16.00 Antrenman Seansı: 14 Eylül Cumartesi 11.30

F1 BAKÜ GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın Bakü GP dahil olmak üzere bütün antrenman, sıralama ve ana yarışı beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.

F1 PUAN TABLOSU'NDA BİRİNCİ KİM?

Sezonun ilk sırasında gösterdiği başarıyı ikinci kısımda yakalayamayan Max Verstappen, 303 puan ile hala liderliği elinde tutuyor.

241 puan ile ikinci sırada yer alan McLaren pilotu Lando Norris ise arayı kapatmaya çalışıyor.

Lando Norris'in hemen arkasından ise F1 Monzo GP'yi kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc geliyor.

Sıralamanın tamamı ise şöyle:

Sürücüler

M. Verstappen - 303 L. Norris - 241 C. Leclerc - 217 O. Piastri - 191 C. Sainz Jr. - 184 L. Hamilton - 164 S. Perez - 143 G. Russel - 128 F. Alonso - 50 L. Stroll - 24 N. Hülkenberg - 22 Y. Tsunoda - 22 D. Ricciardo - 12 P. Gasly - 8 O. Bearman - 6 K. Magnussen - 6 A. Albon - 6 E. Ocon - 5 C. Guanyu - 0 L. Sargeant - 0 V. Bottas - 0

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