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 | Hüseyin Bahcivan

F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Belçika etabı kapsamında bugün ana yarış gerçekleştirilecek. Motorsporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Yarışta pole pozisyonu Lando Norris'in oldu.

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F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Lando Norris'in oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 13:42

() 2025 Dünya Şampiyonası'nda yarışlar kaldığı yerden devam ediyor. İki haftalık aranın ardından yarışlar bu hafta Belçika GP ile devam ediyor. Sezonun 13. yarışı Belçika GP'de pole pozisyonu McLaren pilotu 'in oldu. İkinci sırada ise aynı takımdan yer alırken, üçüncü sıraya Ferrari pilotu yerleşti.

F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla beklenen Belçika GP'nin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise netlik kazandı.

F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

F1 BELÇİKA GP SAAT KAÇTA?

Belçika'da bulunan 7.004 km uzunluğundaki Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek olan Belçika GP ana yarışı, bugün saat 16.00'da başlayacak.

Yarışın ilk 5 sırasında yer alacak isimler ise şöyle:

  1. Lando Norris - McLaren
  2. Oscar Piastri - McLaren
  3. Charles Leclerc - Ferrari
  4. Max Verstappen - Red Bull
  5. Alexander Albon - Williams
F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

F1 BELÇİKA GP HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika GP, F1 TV ve bEIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama, sprint ve ana yarışları bu kanallar aracılığıyla takip edilebiliyor.

ETİKETLER
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#charles leclerc
#F1
#Belçika Gp
#Spa-francorchamps
#Aktüel
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