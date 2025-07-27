F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nda yarışlar kaldığı yerden devam ediyor. İki haftalık aranın ardından yarışlar bu hafta Belçika GP ile devam ediyor. Sezonun 13. yarışı Belçika GP'de pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu. İkinci sırada ise aynı takımdan Oscar Piastri yer alırken, üçüncü sıraya Ferrari pilotu Charles Leclerc yerleşti.

F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla beklenen Belçika GP'nin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise netlik kazandı.

F1 BELÇİKA GP SAAT KAÇTA?

Belçika'da bulunan 7.004 km uzunluğundaki Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek olan Belçika GP ana yarışı, bugün saat 16.00'da başlayacak.

Yarışın ilk 5 sırasında yer alacak isimler ise şöyle:

Lando Norris - McLaren Oscar Piastri - McLaren Charles Leclerc - Ferrari Max Verstappen - Red Bull Alexander Albon - Williams

F1 BELÇİKA GP HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika GP, F1 TV ve bEIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama, sprint ve ana yarışları bu kanallar aracılığıyla takip edilebiliyor.