F1 Belçika GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta? Aranın ardından yarışlar devam ediyor

Formula 1 (F1) Britanya GP'nin ardından 2 haftalık ara vermişti. Aranın ardından yarışlar Belçika GP ile kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun 13. yarışı olacak olan Belçika GP bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Yarışın başlamasına kısa süre kala motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Belçika GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

F1 BELÇİKA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stavelot şehrinde bulunan 7.004 km uzunluğundaki Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek olan Belçika GP sıralama turları, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın sıralama turlarının ardından ertesi gün ise ana yarış gerçekleştirilecek.

F1 Belçika GP yarış takviminin tamamı ise şöyle:

25 Temmuz 2025 Cuma

1. antrenman yarışı: 13.30

Sprint sıralama yarışı: 17.30

26 Temmuz 2025 Cumartesi

Sprint yarışı: 13.00

Sıralama turu: 17.00

27 temmuz 2025 Pazar

Belçika GP: 16.00

F1 BELÇİKA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama, sprint ve ana yarışları F1 TV ile beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda F1 Belçika GP'de F1 TV ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Güncel olarak 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın takımlar puan durumu ise şöyle:

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